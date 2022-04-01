AK Parti Karaman Merkez İlçe Yönetimi tanıtım toplantısı - Haberler

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AK Parti Karaman Merkez İlçe Yönetimi tanıtım toplantısı

AA - Murat Özünal - Güncel
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AK Parti Karaman Merkez İlçe Yönetimi tanıtım toplantısı

AK Parti Karaman Merkez İlçe Başkanlığı, tanıtım toplantısı düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Ak Parti Karaman Merkez İlçe Başkanlığı, tanıtım toplantısı düzenlendi.

Ak Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan, parti il binasında düzenlenen toplantıda, 2023 seçimlerine yoğun şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Tüm teşkilatlar olarak seçmen ziyaretlerine devam ettiklerini aktaran Çağlayan, Karaman'da 2021'in eylülünden itibaren bugüne kadar 50 bin seçmeni evlerinde ziyaret edip sorun ve şikayetlerini dinlediklerini belirtti.

Çağlayan, 2023 seçimlerinin hem AK Parti için hem de ülke için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Çünkü 2023 bir dönüm noktası. Seçimleri kazanan 100 yılı kazanmış olacak. Teşkilatlarımızla çok yönlü çalışmalar sürdürüyoruz. Esnaf, köy, seçmen ziyareti yaptığımız gibi çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmıyoruz" dedi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Bayır ise 2023'e sıkı şekilde hazırlandıklarını belirterek, "Hiçbir partinin yapmadığı tüm üyelerimize mesaj göndererek yönetim kurulunda yer almak isteyenlerin başvurularını beklediğimizi duyurduk. Başvurular sonunda değerlendirmeler yapıldı. Bu değerlendirmeler sonunda yönetim kurulumuz oluşturuldu. Biz listede ismi olsun olmasın tüm arkadaşlarımızla 2023 yılına çok sıkı şekilde hazırlanacağız. Bizimle birlikte bu yolda yürümek isteyen tüm arkadaşlarımıza gönlümüzde, kapımızda açık."

AA / Murat Özünal - Güncel

Karaman Merkez, AK Parti, Hisarcık, Karaman, Güncel, Haberler

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