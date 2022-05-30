AK Parti Karabük Teşkilatından Safranbolu'da esnaf ziyareti - Haberler

AK Parti Karabük Teşkilatı, Safranbolu ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı ve ilçe teşkilatı yer aldı.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden heyet, sorun ve talepleri dinledi.

Ünal ve Güneş, esnaf ile vatandaşın görüş ve önerilerinin kendileri için önem arz ettiğini kaydetti.