AK Parti Karabük Teşkilatından Safranbolu'da esnaf ziyareti - Haberler

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AK Parti Karabük Teşkilatından Safranbolu'da esnaf ziyareti

AA - Orhan Kuzu - Güncel
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AK Parti Karabük Teşkilatından Safranbolu'da esnaf ziyareti

AK Parti Karabük Teşkilatı, Safranbolu ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

AK Parti Karabük Teşkilatı, Safranbolu ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı ve ilçe teşkilatı yer aldı.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden heyet, sorun ve talepleri dinledi.

Ünal ve Güneş, esnaf ile vatandaşın görüş ve önerilerinin kendileri için önem arz ettiğini kaydetti.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Safranbolu Karabük Güneş Esnaf Güncel Haberler

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