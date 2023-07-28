AK Parti Karabük Teşkilatı Muharrem Ayı Dolayısıyla Vatandaşlara Aşure İkramında Bulundu

AK Parti Karabük teşkilatı, Muharrem ayı münasebetiyle İl Başkanlığı binası önünde vatandaşlara aşure dağıttı. Aşure ikramını programına AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ile Ali Keskinkılıç, İl Başkanı Ferhat Salt ve teşkilat mensupları katıldı.

AK Parti Karabük teşkilatı, Muharrem Ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

AK Parti Karabük teşkilatı, Muharrem ayı münasebetiyle İl Başkanlığı binası önünde vatandaşlara aşure dağıttı. Aşure ikramını programına AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ile Ali Keskinkılıç, İl Başkanı Ferhat Salt ve teşkilat mensupları katıldı.

AK Parti Milletvekili Cem Şahin, teşkilat mensupları ile birlikte vatandaşlarla hem sohbet etmek hem de aşure dağıtımı yapmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Milletvekili Ali Keskinkılıç, muharrem ayının İslam alemi için önemli bir ay olduğunu ifade etti.

İl Başkanı Ferhat Salt da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşların ve İslam aleminin Aşure Günü'nü tebrik etti. - KARABÜK