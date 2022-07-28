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AK Parti Karabük milletvekillerinden köy ziyaretleri

AK Parti Karabük milletvekillerinden köy ziyaretleri

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş, Eflani ve Ovacık ilçelerinde köy ziyaretleri yaptı.

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AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş, Eflani ve Ovacık ilçelerinde köy ziyaretleri yaptı.

Eflani ilçesinde Gelicek, Bostancı, Demirli, İncüvez, Başiğdir ve Tabaklar köylerine giden Ünal, köylülere projelerinden bahsetti.

Ünal, köylülerle bir süre sohbet etti.

Ovacık ilçesindeki Başboyunduruk, Beydili, Boduroğlu, Bölükören, Dökecek, Dudaş, Sofuoğlu ve Yürekören köylerine giden Güneş de vatandaşlarla sohbet ederek çalışmalarını anlattı.

Muhtarların taleplerini alan Güneş, çözüm noktasında notlar alarak ilgili yerlerle görüşmeler sağladı.

AA / Ahmet Özler - Güncel

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