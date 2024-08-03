AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin: Başkanlarımız Üstün Gayret Sarf Ediyor

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, kazandıkları belediyelerde başkanların çok üstün gayret sarf ettiklerini, kendilerinin de ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını söyledi.

AK Parti Karabük Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Şahin, İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye Allah'tan rahmet, Filistin halkına da başsağlığı ve sabır diledi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Karabük'te yakalanan başarıda emeği bulunanlara ve kendilerine güvenen hemşehrilerine teşekkür eden Şahin, şunları kaydetti:

"Birliğimiz, beraberliğimiz ve ortaya koyduğumuz üstün gayret bize neticeyi getirdi. Aslında üzerimize ciddi yük aldık. Bunu iliklerimize kadar hissediyoruz. Bu yükü kaldırma anlamında başkanlarımızla, teşkilatımızla ciddi gayret sarf ediyoruz. Hepiniz takip ediyorsunuzdur. Belediye başkanlarımız maşallah belediye hizmetlerinin yerine getirilmesi anlamında çok üstün gayret sarf ediyorlar. Biz de elimizden geldiğince onlara destek vermeye, omuz vermeye çalışıyoruz."

Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ekonomi yönetimlerinin üstün gayret sarf ettiğini, bunun sonucunda iyileşmelerin yaşandığını söyleyerek, bu durumdan belediyelerin de payını alacağını, daha çok hizmet etme imkanı yakalanacağını anlattı.

Karabük'te yaptıkları çalışmalarla omuzlarına yüklenen yükün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın omuzlarındaki yükle kıyaslanamayacak kadar az olduğuna değinen Şahin, "Şu an ülkemizde, çevremizde, kuzeyimizde, güneyimizde, doğumuzda, batımızda neler cereyan ettiğini düşündüğümüz zaman, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da devlet idare ettiğini düşündüğümüz vakit, hangi sorumluluğun altında olduğu çok net ortaya çıkar." ifadesini kullandı.

Şahin, yerel seçimlerin yapıldığı günün akşamı elde edilen başarının ardından Erdoğan'ın kendilerini arayıp tebrik ettiğini aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yüzünde tebessüm oluşturan netice olması hasebiyle bizler için çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın buraya teşrif etmesi, Karabük halkına, Karabük'te kendisine omuz veren teşkilat mensuplarımıza düşkünlüğünün de göstergesi. İnşallah kısa zamanda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ziyareti söz konusu olacak. İnşallah Karabük'ümüzde kendisini tekrar ağırlayacağız."