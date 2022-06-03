AK Parti Karabük Kadın Kolları teşkilatından dayanışma etkinliği - Haberler

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AK Parti Karabük Kadın Kolları teşkilatından dayanışma etkinliği

AA - Orhan Kuzu - Güncel
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AK Parti Karabük Kadın Kolları teşkilatından dayanışma etkinliği

AK Parti Karabük Kadın Kolları teşkilatı, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Hacer Çakır'ın katılımıyla dayanışma ve kaynaşma etkinliğinde buluştu.

Ak Parti Karabük Kadın Kolları teşkilatı, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Hacer Çakır'ın katılımıyla dayanışma ve kaynaşma etkinliğinde buluştu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Karabük Belediyesi Şehir Parkı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Çakır, AK Parti'nin açtığı yolda Türk siyasetinin tamamında kadınların temsilinin arttığına şahit olduklarını belirtti.

Çakır, "Sahada tek olmadığımızın bilinci içinde daha çok çalışmamız, daha çok eve girmemiz, daha çok gönüle dokunmamız gereken bir dönem bizi bekliyor. Bilhassa 2023 Haziran'ındaki seçimlere kadar, gece gündüz sahada olmamız hanımlardan başlayarak tüm vatandaşlarımızın desteğini almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu da kadın eli değen siyasetin bereketlendiğini ve renklendiğini aktararak, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu zorlu yolculukta Türkiye sevdamızla çalışıyoruz." dedi.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

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