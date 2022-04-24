AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanlığı iftar programı düzenledi - Haberler

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AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanlığı iftar programı düzenledi

AA - Orhan Kuzu - Güncel
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AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanlığı iftar programı düzenledi

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanlığınca iftar programı düzenlendi.

KARABÜK (AA) - Ak Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanlığınca iftar programı düzenlendi.

Kent merkezindeki bir restoranda düzenlene programa, AK Parti MKYK üyesi Şaziye Gündüz, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, İl Gençlik Kolları Başkanı Nurullah Çelik, İl Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu, teşkilat kademesi ve çocuklar katıldı.

İftar programında çocuklara boyama kitabı da hediye edildi.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

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