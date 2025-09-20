Haberler

AK Parti Karabük İl Danışma Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi

AK Parti Karabük İl Danışma Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi
AK Parti Karabük İl Danışma Meclisi toplantısı, yerel yönetim çalışmalarının değerlendirildiği bir ortamda yapıldı. İl Başkanı Ferhat Salt, teşkilat ruhunun önemli olduğunu vurguladı. Toplantıya Karabük milletvekilleri ve partililer katıldı.

Ak Parti Karabük İl Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda kentteki yerel yönetim çalışmaları değerlendirildi.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen, belediye hizmetleri ve il genelindeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkanı Ferhat Salt, teşkilat ruhunun önemine değindi.

Aynı hedef uğruna omuz omuza mücadele ettiklerini belirten Salt, "Şunu yürekten ifade etmek isterim ki bu davada il başkanı olmakla, milletvekili olmakla, belediye başkanı olmakla, köy başkanı ya da sandık görevlisi olmak arasında hiçbir fark yoktur. Hepimiz aynı davanın neferleriyiz." ifadesini kullandı.

Toplantıda katılımcılar, yerel yönetimlerin daha etkin hale getirilmesi için görüşlerini paylaştı.

Programa, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile partililer katıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
