AK Parti Karabük İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin açıklama

AK Parti Karabük İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin açıklama
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AK Parti Karabük İl Başkanlığınca 27 Mayıs 1960 darbesinin 65. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

Ak Parti Karabük İl Başkanlığınca 27 Mayıs 1960 darbesinin 65. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

Ak Parti Karabük İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Mustafa Tekelioğlu, parti binasında yaptığı açıklamada, 27 Mayıs'ın, sadece bir darbe tarihi olmadığını, o tarihle Türkiye'de vesayet düzeninin kurulduğunu ve sonrasında gelen darbelerin zeminini oluşturduğunu söyledi.

Darbe sonucu idam edilen Başbakan Adnan Menderes ve yol arkadaşlarını rahmetle anan Tekelioğlu, darbe sürecindeki hukuksuzlukları ve Yassıada yargılamalarını hatırlatarak, "27 Mayıs sadece bir darbe tarihi değildir. Maalesef ülkemizde darbeci zihniyetin doğuşunu ve vesayet mekanizmalarının kurgulanmasını temsil eder. O günden sonra birçok darbeci ve cuntacı cesaretini 27 Mayısçılardan almış ve 27 Mayısçıların kurguladığı düzenin içinde sivil ve demokratik siyaseti kontrol altında tutmak istemiştir. " dedi.

Tekelioğlu, AK Parti hükümetleri olarak göreve geldikleri ilk günden bu yana vesayetçilerle ve cunta heveslileriyle defalarca yüzleştiklerini ve sonuna kadar mücadele verdiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti döneminde bu vesayet mekanizmalarını milletimizin desteğiyle teker teker çökerttik. Devlet millet kucaklaşmasını inşa ederek milletin iradesini yeniden tesis ettik. Ancak unutmamak gerekir ki vesayet çökmüş olsa da bazı adreslerde vesayetçi zihniyet hala yaşıyor. Vesayetçi ve cuntacı zihniyet yine öğrencileri sokaklara dökenlerde, boykot çağrısı yapanlarda, sokakları yakıp yıkanlarda, tencere tava çalanlarda, kutsallara zarar verenlerde, 'ordu göreve' pankartı açanlarda, Cumhuriyet mitingleri düzenleyenlerde, darbe teşebbüsünü tankların önünden sıvışıp kahve içerek seyredenlerde tekrar tekrar tecessüm ederek hala diri olduğunu bizlere her fırsatta gösteriyor."

Demokrasi ve hukuk için her türlü vesayet zihniyetine karşı dik duruşlarının süreceğinin altını çizen Tekelioğlu, "Bu ülkenin, vesayetçi ve cuntacı zihniyete feda edecek bir dakikası bile yoktur. Bizler 'durmak yok, yola devam' şiarıyla çalışmaya devam edeceğiz. 27 Mayıs darbesini ve onun getirdiği karanlığı bir kez daha kınarken, AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde adalet, kalkınma ve demokrasi mücadelemizden bir an bile olsun geri durmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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