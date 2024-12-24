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AK Parti Karabük İl Başkanlığına seçilen Salt, mazbatasını aldı

AK Parti Karabük İl Başkanlığına seçilen Salt, mazbatasını aldı
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AK Parti Karabük 8. Olağan İl Kongresi'nde başkanlığa yeniden seçilen Ferhat Salt, mazbatasını aldı.

Ak Parti Karabük 8. Olağan İl Kongresi'nde başkanlığa yeniden seçilen Ferhat Salt, mazbatasını aldı.

Yenice Belediye Başkanı Şekip Sertaş Karakaş, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva, Ovacık Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Yortan Belde Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, AK Parti Karabük Kadın Kolları Başkanı Hülya Uluçay, yönetim kurulu üyeleri ve partililer ile Karabük Adliyesine giden Salt, mazbatasını alarak göreve başladı.

Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Salt, kongre sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ve delegelerin teveccühüyle AK Parti İl Yönetim Kurulunda görev aldıklarını belirterek, "Rabbim inşallah bu emaneti hayırlısı ve layıkıyla yerine getirebilmeyi, taşıyabilmeyi hepimize nasip eylesin." dedi.

Salt, 23 yıldır omuz omuza Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yolculuk yaptıklarını dile getirerek, "Bundan sonra da milletimizle olan gönül bağımızı daha da pekiştirerek, güçlendirerek, sokağa inerek, halkımızla bir arada gönül gönüle, el ele bu çalışmaları yerine getirerek, Karabük'ün menfaatine olan işlerde, yeni projelerle hemşerilerimizin huzurlarında olacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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