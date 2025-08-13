AK Parti Karabük İl Başkanı Salt, Bakan Göktaş'ın ziyaretini değerlendirdi

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın kentte gerçekleştirdiği ziyaretleri değerlendirdi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Göktaş, dün gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında kente yeni bir huzurevi kazandırılacağını açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Salt, bu müjdenin Karabük'ün sosyal hizmet altyapısını güçlendirecek önemli bir adım olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aile kurumumuzu, kadınlarımızı, gençlerimizi ve toplumumuzun tüm kesimlerini koruyan, güçlendiren adımlar atıyoruz. Karabük'e kazandırılacak huzurevi projesi, sosyal devlet anlayışımızın ve 'önce insan' ilkemizin somut bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Karabük teşkilatı olarak her mahallede, her köyde vatandaşlarla gönül bağlarını güçlendirdiklerini kaydeden Salt, "Sadece seçim dönemlerinde değil, yılın 365 günü vatandaşlarımızın yanında yer alıyoruz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda Karabük'ün her alanda gelişmesi, vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin yükselmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Bakanımıza ziyaretleri, verdikleri müjdeler ve Karabük'e gösterdikleri özel ilgi için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.