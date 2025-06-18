AK Parti Karabük Heyeti Eflani'de Doğal Gaz Altyapı Çalışmalarını İnceledi

Ak Parti Karabük heyeti, Eflani ilçesinde başlayan doğal gaz altyapı çalışmalarını inceledi.

Ak Parti Karabük İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, ilçeye yapılan doğal gaz yatırımlarını yerinde inceledi.

Eflani'de başlayan doğal gaz projesi kapsamında ilçenin çeşitli mahallelerinde doğal gaz hattı döşeme işlemleri sürdürülüyor.

İlk etapta ana hat bağlantıları tamamlanacak, ardından hanelere ve iş yerlerine doğal gaz arzı sağlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Çalışmaların hızla tamamlanarak belirli bölgelere kış aylarına kadar doğal gaz verilmesi planlanıyor.

AK Parti heyetine, Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın ve AK Parti Eflani İlçe Teşkilatı eşlik etti.

Karabük Berberler ve Kuaförler Odasından yaşlılara bakım desteği

Karabük Berberler ve Kuaförler Odasına üye meslek mensupları, huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret ederek, tıraş ve bakım hizmeti sundu.

Yücel Huzurevi'nde kalan yaşlıları ziyaret eden berber ve kuaförler, yaşlılarla sohbet ederek onlara moral kaynağı oldu.

Ziyaret kapsamında yaşlıların saç kesimi, el bakımı ve hijyen uygulamaları yapıldı.