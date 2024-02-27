AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Ziyaretler Gerçekleştirdi

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında Vali Mustafa Yavuz'u ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci'yi ziyaret etti.

Kurumların çalışanları ve yöneticileriyle bir araya geldiklerini aktaran Çetinkaya, "Sayın Valimiz Mustafa Bey'e ve Şerafettin Bey'e ilgilerinden dolayı teşekkür ederim. Bu şehre nice projemiz var. El ele vererek Karabük'ü cazibe merkezi haline getireceğiz." ifadesini kullandı.

Ergenekon Mahallesi'nde vatandaşlarla da buluşan Çetinkaya, birlik ve beraberliğin vazgeçilmez düsturları olduğunu belirterek, "Ergenekon Mahallemizde gönüldaşlarımızın misafiri olduk. Hemşehrilerimizin kaliteli ve gerçek hizmete ulaşabilmesi için şehrimizi adım adım geziyoruz. Karabük için hızlanma vakti." açıklamasında bulundu.