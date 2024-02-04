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AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Ziyaretler Gerçekleştirdi

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AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Çetinkaya, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek desteklerini istedi.

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çetinkaya seçim çalışmaları kapsamında Öğlebeli Sanayi Sitesini ziyaret etti.

Hayatını kaybeden esnaf Nejat Özer için Yenişehir Çamlık Camisinde kılınan cenaze namazına katılan Çetinkaya, daha sonra otobüs terminali ve çevresinde bulunan esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

AK Parti Karabük Gençlik Kolları üyesi Beytinur Ünal'ın düğününe de katılan Çetinkaya, son olarak Yenişehir Mahallesi'nde mahalle toplantısı gerçekleştirdi.

Çetinkaya, emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, "Esnafımız berekete, sokaklarımız huzura kavuşacak. Karabük kazanacak. Esnafın, emekçinin destekçisi, güçlü ve kalkınan Karabük'ün hizmetkarı olacağız inşallah. Birlikte çalışacak, birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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