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AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya ve Partililer Çevre Temizliği Etkinliğine Katıldı

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AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya ve partililer, Kılavuzlar Mahallesi'nde düzenlenen çevre temizliği etkinliğine katıldı. Çetinkaya, kentin temiz ve modern olması için çalışacaklarını belirtti.

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya ve partililer, çevre temizliği etkinliğine katıldı.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çetinkaya, parti teşkilat kademeleriyle Kılavuzlar Mahallesi'nde çevre temizliği yaptı.

AK Parti Karabük Kadın Kolları ve Gençlik Kollarının, "Daha temiz bir doğa ve daha temiz bir Karabük" sloganıyla düzenlediği etkinliğe ilişkin Çetinkaya, kentin temiz ve modern olması için çalışacaklarını belirtti.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında çevre temizliği yaptıklarını aktaran Çetinkaya, Karabük'ün pırıl pırıl olmasını istediklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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