AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Vatandaşlarla İftar Programında Buluştu

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, iftar programında vatandaşlarla buluştu.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde yaşayan Eskipazarlılar için Kordon Park'ta düzenlenen programa katılan Çetinkaya, projelerini anlattı.

Programda konuşan Çetinkaya, 1 Nisan'da Karabük ve ilçelerinin gerçek belediyecilikle buluşacağını belirtti.

Projelerle şehrin çehresini değiştireceklerini vurgulayan Çetinkaya, "31 Mart'ta vatandaşlarımızın doğru karar vereceğine, canı gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ezanın okunmasının ardından vatandaşlarla orucunu açan Çetinkaya, daha sonra Kılavuzlar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Programa, AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, AK Parti Eskipazar Belediye Başkan adayı Serkan Civa, vatandaşlar ve partililer katıldı.