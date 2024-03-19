AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Vatandaşlarla İftar Programında Buluştu
AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, Taşkent Caddesi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Çetinkaya, hizmet sözü vererek Karabük'e hizmet etme mücadelesi içinde olacağını belirtti.
AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, iftar programında vatandaşlarla buluştu.
İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Çetinkaya, dün akşam Taşkent Caddesi'nde Yeşil Mahalle sakinleriyle düzenlenen iftar programına katıldı.
Programda konuşan Çetinkaya, iftar sofrasının yüzlerce kişinin katılımıyla bereketlendiğini belirterek, "Allah, birliğimizi daim eylesin. Benim mahallem, benim şehrim 7/24 hizmete layık. Sizlere söz veriyorum. Her dakika, her saat, hemşehrilerime, şehrime, Karabük'üme hizmet etmenin mücadelesi içerisinde olacağım." ifadelerini kullandı.
Çetinkaya, ezanın okunmasının ardından vatandaşlarla birlikte orucunu açtı.
Programa, AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç ve AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt da katıldı.