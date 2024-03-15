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AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Vatandaşlarla İftar Programında Buluştu

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AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, Karabük'te düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Çetinkaya, seçimle birlikte Karabük'ün talihini değiştireceklerine inandıklarını belirtti ve projelerini anlattı.

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Üniversite Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen programa katılan Çetinkaya, kentte yaşayan Karadenizlilerle iftar sofrasında buluştu.

Programda konuşan Çetinkaya, 31 Mart'ta yapılacak seçimle, Karabük'ün makus talihini değiştireceklerine inandıklarını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Kartaltepe ve Soğuksu mahallelerindeki konutlarda inceleme yaptıklarını vurgulayan Çetinkaya, "Bakanımız, şehirciliğin duayen isimlerinden. Kayseri'deyken yaptıkları ortada. Şehrin konut stokunun yetersizliğinden konuştuk. 15 yıldır bir konut vaadinin olduğunu, bu vaadin yapılmadığını, bunun çözüme kavuşturulması gerektiğini konuştuk. Karabüklülerin daha modern, çağdaş bir ortamda yaşaması tek gayemizdir." ifadelerini kullandı.

Çetinkaya, Karadenizlilerden 31 Mart'ta destek isteyerek, projelerle kentin çehresini değiştireceklerini anlattı.

Programa, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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