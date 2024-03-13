AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Vatandaşlarla İftar Programında Buluştu

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, iftar programlarında vatandaşlarla bir araya geldi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çetinkaya, Öğlebeli Mahallesi sakinleriyle iftar sofrasında buluştu.

Ramazanın getirdiği huzuru vatandaşlarla paylaştıklarını belirten Çetinkaya, "Sabah akşam demeden ramazanın manevi iklimini de hissederek dostça ve kardeşçe sahada olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Tüccarlar İş Merkezi'nde Yenicelilerle iftarda bir araya gelen Çetinkaya, "Gönüldaşlarımızla hep birlikte yan yana olduğumuz, kalabalık, bereketli ramazan sofralarındayız hamdolsun. Kardeşlik, muhabbet ayı ramazanda Rabb'im bizi çifte bayramda buluştursun." açıklamasında bulundu.

Çetinkaya, son olarak Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, vatandaşlara projelerini anlattı.