AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Sporcularla İftar Programında Buluştu

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, iftar programında sporcularla buluştu.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çetinkaya, 75. Yıl Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda Karabük Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yöneticileri, teknik heyeti ve oyuncularıyla iftar programında bir araya geldi.

Programda konuşan Çetinkaya, genç sporcuların ufkunu genişletecek projeler için hazır ve kararlı olduklarını belirtti.

Spor alanında hayata geçireceği projelerini ve yapacağı destekleri anlatan Çetinkaya, "Sporun ilimizde yeniden canlanması adına hazırladığımız projeler, genç sporcularımız tarafından beğeniyle karşılandı." ifadesini kullandı.