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AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Mahalle ve İş Merkezlerini Ziyaret Etti

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AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında mahalle ve iş merkezlerini ziyaret etti. Çetinkaya, halka vaat ettikleri projeleri gerçekleştireceklerini ve Karabük'ü daha yaşanılabilir bir şehir haline getireceklerini belirtti.

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, mahalle ve iş merkezleri ziyaretleri yaptı.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında iş merkezlerinde esnafı ziyaret etti, Ergenekon Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Şehirde değişim arzusu olduğunu belirten Çetinkaya, 1 Nisan'da kendilerine verilecek yetkiyi hizmete dönüştüreceklerini ve gelecek 5 yılda hizmetleriyle hemşerilerinin arzularını gerçekleştireceklerini anlattı.

Çetinkaya, vaat ettikleri projeleri 2029'a kadar tamamlayacaklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Karabük artık sessiz bir şehirden ziyade canlı, modern, çağdaş, daha yaşanılabilir, caddeleri cazibe merkezi şehir haline gelecek. Bir hedefim var, Karabük'ün nüfusunu mevcudun çok üzerine çıkartacağım. Burada ticari hacmi yükselteceğim. Burada önemli olan azim, kararlılık ve çalışkanlık. Ankara, bakanlık ve hükümet temasları ile vekillerle ikili diyaloglar da çok önemli."

Karabük'ü Batı Karadeniz'in cazibe merkezi haline getireceğini aktaran Çetinkaya, "Halkımız 1 Nisan sabahından 2029 yılına kadar mükemmel bir 5 yıl görecek. Biz her zaman Karabük halkı ile birlik halindeyiz. Bu birliktelikle biz bir hizmet yolculuğuna çıkalım. Şehrimizi, kentimizi güzelleştirelim. Daha yaşanılabilir, daha çağdaş, daha modern, daha müreffeh bir seviyeye taşıyalım istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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