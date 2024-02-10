Ak Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, Kurtuluş Mahallesi'ni ziyaret etti.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çetinkaya seçim çalışmaları kapsamında Kurtuluş Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Çetinkaya, burada yaptığı konuşmada, milletvekilleri, il başkanı ve hükümetin desteğiyle, canla başla çalışarak mahallelere hizmet götüreceklerini belirtti.

Başkanlık döneminde, güzel işler yapmayı istediğini vurgulayan Çetinkaya, "Halkımız 1 Nisan'da bu icraat, hizmet siyasetiyle ilgili mührü bize versin, ulaşılabilir, samimi, gayretli ve sokağın belediye başkanı olarak hizmet etmek istiyoruz. Burada kadınlarımız, çocuklarımız, yine emeklimiz ve tüm şehir eşrafıyla ilgili güzel işler yapalım istiyoruz. Bunun için de sizden destek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından seçim ofisi açıldı.

Açılışa, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç ile İl Başkanı Ferhat Salt da katıldı.