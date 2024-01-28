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AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Millet Bahçesi İnşaat Alanında İncelemelerde Bulundu

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AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, millet bahçesi inşaat alanında incelemelerde bulundu. Çetinkaya, milletvekilleri ve il başkanıyla birlikte yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Millet bahçesinin şehrin sosyal ve kültürel dokusunu güçlendiren bir buluşma noktası olacağını belirten Çetinkaya, özel alanlar oluşturarak şehit aileleri, gaziler, engelliler ve kadınlar için çalışmalar yapacağını ifade etti.

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, millet bahçesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çetinkaya, milletvekilleri Cem Şahin, Ali Keskinkılıç ve İl Başkanı Ferhat Salt ile inşaat alanında yüklenici firma yetkilerinden bilgi aldı.

Çetinkaya, 70 bin metrekarelik alanı kapsayacak olan millet bahçesinin, şehrin sosyal ve kültürel dokusunu güçlendiren buluşma noktası olacağını belirtti.

Millet bahçesinin, kentte yaşayan her bireyin kullanabileceği alan haline getirileceğini anlatan Çetinkaya, "Bu çerçevede, şehit aileleri, gaziler ve engelli vatandaşlarımız için özel alanlar oluşturuyoruz. Öncelikle burada gazilerimiz, engellilerimiz ve şehit ailelerimize yer tahsisleri yapacağız. Bu grupların dernekleri var. Bu derneklere ücretsiz kullanabilecekleri hizmet alanları vereceğiz." ifadesini kullandı.

Çetinkaya, seçilmesi halinde şehit aileleri, gaziler, engelliler ve kadınlar için özel çalışmalar yapacağını aktararak, burada oluşturulacak özel alanlarda kadınların meslek edinip, birçok sosyal faaliyete imza atacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Keskinkılıç Cem Şahin AK Parti Karabük Güncel Haberler

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