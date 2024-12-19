AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, 8. Olağan İl Kongresi'ni Duyurdu

Ak Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

100. Yıl Mahallesi'ndeki bir kafede düzenlenen basın toplantısında konuşan Salt, AK Parti Karabük il teşkilatı olarak ilçe kongrelerini büyük coşkuyla tamamladıklarını söyledi.

Kongrelerde teşkilatın birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha en güçlü şekilde ortaya koyduklarını belirten Salt, "Bu kongrelerimiz sadece teşkilatlarımızı yenilemekle kalmamış, aynı zamanda demokrasi şölenine dönüşerek partimizin halkla olan bağını daha da güçlendirmiştir. Şimdi önümüzde teşkilatımızın en önemli organizasyonlarından biri olan 8. Olağan İl Kongremiz bulunmaktadır. Bu kongre, sadece bir seçim süreci değil, aynı zamanda AK Parti'nin Karabük'teki hizmet yolculuğunda yeni bir dönemin kapılarını aralayacak tarihi bir fırsat olacaktır." diye konuştu.

Salt, 8. Olağan İl Kongresinin 21 Aralık'ta yapılacağını dile getirerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantısıyla Yenişehir Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilecektir. Kongremize, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin ve AK Parti Grup Başkanvekilimiz Sayın Leyla Şahin Usta teşrif edeceklerdir. Bu anlamlı günümüzde, değerli Bakanımızı ve Grup Başkanvekilimizi ağırlamaktan büyük onur duyacağız. Kongremiz, Karabük'ün her köşesinden partimize gönül vermiş kardeşlerimizin katılımıyla demokrasi şölenine dönüşecektir." ifadelerini kullandı.