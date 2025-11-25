AK Parti Kadın Kolları'ndan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Açıklamaları

Van, Muş ve Hakkari'de, AK Parti İl Kadın Kolları başkanlıklarınca "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında açıklama yapıldı.

Van'da Millet Bahçesi'nde bir araya gelen partililer adına basın açıklaması yapan AK Parti İl Kadın Kolları İnsan Hakları Birim Başkanı Zehra Aşma, kadına yönelik şiddetle mücadelede 23 yıldır kararlı bir duruş sergilediklerini söyledi.

Kadınlara yönelik yürütülen çalışmalara değinen Aşma, "2002 seçim beyannamemizde kadına yönelik şiddetle mücadeleyi açıkça ortaya koyarak bu alanda kapsamlı dönüşüm başlattık. Aradan geçen 23 yılda hukuki altyapıyı güçlendirdik, cezai yaptırımları artırdık, koruyucu ve önleyici mekanizmaları yaygınlaştırdık." dedi.

Kağıt üzerinde düzenleme yapan bir siyasi hareket olmadıklarını ifade eden Aşma, şunları kaydetti:

"Biz sahaya inen ve sonuç üreten bir siyasi hareketiz. KADES, bunun en somut örneklerinden biridir. Kadınların hayatına doğrudan dokunan bir güvenlik zırhıdır. 8 milyon 990 bin kadın tarafından indirilmiş, ihbarlar tek tuşla alınmıştır. Kolluk birimlerimiz olay yerlerine ortalama 6 dakika kadar kısa sürede ulaşarak koruyucu ve önleyici tedbirleri hayata geçirmiştir."

Hakkari

AK Parti Hakkari Kadın Kolları Başkanı Güneş Hayva, parti binasında yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin, hangi gerekçeye sığınılırsa sığınılsın asla kabul edilemez bir insanlık suçu olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadelenin, AK Parti iktidarlarının tam 23 yıldır adım adım inşa ettiği bir devlet politikası olduğuna vurgu yapan Hayva, şöyle konuştu:

"2002 seçim beyannamemizde kadına yönelik şiddetle mücadeleyi açıkça ortaya koyarak bu alanda kapsamlı dönüşüm başlattık. Aradan geçen 23 yılda hukuki altyapıyı güçlendirdik, cezai yaptırımları artırdık, koruyucu ve önleyici mekanizmaları yaygınlaştırdık. Hukuki açıdan da 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu AK Parti döneminde çıkarıldı ve kadına yönelik şiddetle mücadelede tarihi bir dönüm noktasıdır."

Açıklamaya, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir ve partililer katıldı.

Muş

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Tuğba Şener Boydak, parti binasında yaptığı basın açıklamasında, 25 Kasım'ın kadına yönelik şiddete karşı yükselen kararlılığın, dayanışmanın ve sorumluluğun anlayışlarını simgeleyen bir gün olduğunu belirtti.

Bu mücadeleyi sadece bir günle sınırlandırmamak gerektiğini ifade eden Boydak, "Avrupa'nın pek çok ülkesinde koruma kararları için haftalarca beklenirken, Türkiye'de 6284 sayesinde elektronik kelepçe, uzaklaştırma tedbirlerinin yanı sıra barınma, psikososyal destek gibi mekanizmalar derhal devreye sokulabilmektedir." diye konuştu.

Hiçbir kanunun tek başına toplumsal bir sorunu sihirli değnekle çözemeyeceğinin altını çizen Boydak, şunları dile getirdi:

"Bugün elimizde sadece kanunlar değil, aynı zamanda güçlü bir strateji ve koordinasyon yapısı var. 25 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe giren 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, devletin en üst makamından 'Bu ülkede kadına yönelik şiddete sıfır tolerans' beyanının yazılı bir belgesidir. Kadına yönelik şiddetle mücadelede tüm kurum ve kuruluşların sorumlulukları açıkça tanımlanmış, kurumlar arası koordinasyon ve veri paylaşımı güçlendirilmiş, illerdeki faaliyetlerin düzenli olarak izlenmesi ve raporlanması zorunlu hale getirilmiştir."

Açıklamaya, Korkut Belediye Başkanı Haşim Arık, Kırköy Belde Belediye Başkanı Rahmetullah Yaktı ve partililer katıldı.