AK Parti Kadın Kolları Liderlik Akademisi kampı sona erdi

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, partisinin Kadın Kolları Liderlik Akademisi kampına ilişkin, "Bugün burada sona eren bu kampımız aslında daha büyük başlangıçların işaret fişeğidir." dedi.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca Kızılcahamam'daki bir otelde düzenlenen Kadın Kolları Liderlik Akademisi kampı sona erdi.

Kapanış programında konuşan Ercan, kampta geride bıraktıkları üç gün boyunca aynı çatı altında sadece bilginin değil, tecrübelerin de paylaşıldığını söyledi.

Kamptaki birlikteliğin bir eğitim kampından ziyade sahadan gelen sesin ve geleceğe dair hedeflerin ortak akılla şekillenen dinamik bir istişare zemini olduğunu belirten Ercan, "Bizler de bu kampımızda sizlere kulak vererek, sizlerin söylediklerini dinleyerek önümüzü daha iyi aydınlatacak, daha iyi ışıtacak yeni planlar oluşturacağız." diye konuştu.

İstişare kültürünü yalnızca bir gelenek değil, aynı zamanda teşkilat ahlakı olarak gördüklerinin altını çizen Ercan, şöyle konuştu:

"Bu anlayış, kurulduğu günden bugüne AK Partimizin karar alma biçiminde, teşkilat yapısında ve siyaset üretme dilinde temel bir ilke olarak varlığını sürdürmüştür. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletin yükünü istişarenin adaletiyle taşıyan bir lider olarak bizlere yalnızca bir yön değil, bir yöntem de göstermektedir. Onun her meselede teşkilatla kurduğu doğrudan ve samimi bağ, istişarenin ne denli stratejik bir derinliğe sahip olduğunun açıkça göstergesidir. Bugün burada sona eren bu kampımız aslında daha büyük başlangıçların işaret fişeğidir."

"Ak Parti teşkilatlarının en güçlü seslerisiniz"

Tuğba Işık Ercan, bu üç günlük eğitim ve istişare sürecinin kendilerine sadece yeni bir bakış açısı kazandırmakla kalmadığına, aynı zamanda daha derin şuur ve vizyon kattığına inandığını söyledi.

Kampın ardından "Bundan sonra ne yapmalıyız?" sorusuna odaklanacaklarını ifade eden Ercan, "Elbette ki yine bu sorunun cevabı sizlersiniz. Sizler, yalnızca şehrinizin değil, tüm ülkemizin, hatta dünyadaki AK Parti teşkilatlarının en güçlü seslerisiniz. Sizler milletimizin gönlünü sahada birebir temasla kazanan kadın liderlerimizsiniz." ifadesini kullandı.

Konuşmasının ardından teşkilatın kadın yönetici ve üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektiren Ercan, kamp kapsamında kurulan stantlara ilişkin bilgi verdi.

Ayrıca İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da kampın son gününde basına kapalı bir sunum gerçekleştirdi.