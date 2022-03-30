AK Parti Kadın Kolları heyeti Almanya temaslarına Köln'de başladı

DÜZCE (AA) - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ile beraberindeki heyette yer alan Denizli Milletvekili Nilgün Ök ve Kadın Kolları Dış İlişkiler Başkanı Fatma Ataseven, Almanya'nın Köln kentinde Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Üç günlük Almanya ziyaretinin ilk gününde Köln'e gelen heyeti, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş ile UID Kadın Kolları Başkanı Kübra Hülya Arıcı Sorrentino karşıladı.

UID Genel Merkezi'nde "Nerede kalmıştık?" programı tanıtım toplantısı öncesi basın açıklamasında bulunan Keşir, Almanya'da yaşayan 3,5 milyon Türk olduğunu hatırlatarak, buradaki Türklerin sorunlarının her zaman gündemlerinde olduğunu ve bundan sonra da olmaya devam edeceğini söyledi.

Keşir, "Buradaki kadın ve kız çocuklarının geleceklerine ait kaygıları bizim kaygılarımız, tüm beklentileri bizim beklentimiz, tüm sorunları bizim sorunumuz ve çözüm bekleyen sorunlar. Her şeyden önce biz kadınların eğitimde fırsat eşitliğini çok önemsiyoruz. Eğitim sonrası girişimcilik ve istihdam konularını çok önemsiyoruz." dedi.

Türkiye ile Almanya arasında imzalanan anlaşmayla 1996'dan beri hizmet veren Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Programlarının yaygınlaştırılması için çalıştıklarını belirten Keşir, bu programların daha çok kişiye, daha çok kız çocuğuna ulaşması konusunda temaslarda bulunacaklarını dile getirdi.

Keşir, şunları kaydetti:

"Buradaki Türk dernekler, sivil toplum kuruluşları ve sivil yapılanmalarla irtibatlarımız olacak. Hem de Alman yetkililerle Berlin'de görüşmelerimiz olacak. İki devlet olarak burada yaşayan kardeşlerimizin hem buradaki hem Türkiye'deki sorun ve beklentilerine hukuksal, örgütsel, yönetimsel nasıl çözümler bulabiliriz, onlarla ilgili istişarelerde bulunmak için buradayız.

Hedefimiz, lise eğitimine ulaşamayan kız çocuğumuz kalmasın istiyoruz. Eğitim çağındaki çocuklar zaten eğitimin içindeler ama biz 20 yaş üstü özellikle lise eğitimini tamamlayamamış kadın ve kız çocuklarının eğitimlerini tamamlaması için 'Nerede kalmıştık?' isimli bir proje başlattık. Bu insanları motive etmek ve yol göstermek, onlara öncülük etmek için buradayız."

Türkiye'de geçen yıl eylülde başladıkları proje çerçevesinde üç haftalık kayıt süresinde 21 bin 176 kadının programa dahil olduğunu söyleyen Keşir, "Biz çok heyecanlıyız. Almanya'da da Batı Avrupa Programı üzerinden bunu götürmek istiyoruz. Orada da amacımız daha çok kız çocuğunu lise eğitimine eriştirmek." şeklinde konuştu.

Keşir, kadınların siyasette daha aktif rol almalarını çok önemsediklerini ve bu konuda da çalışma yürüttüklerini belirtti.

Heyet, Köln'ün ardından temaslarına başkent Berlin'de devam edecek.