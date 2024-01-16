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AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

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AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Anadolu Ajansının (AA) 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Keşir, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek farklı kategorilerdeki fotoğrafları oyladı.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Keşir, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor", " Gazze : Kanıt" ve " Deprem : Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Haber" kategorisinde, Mahmut Serdar Alakuş'un, "Gökyüzü Akrobasisi" başlıklı fotoğrafına oy veren Keşir, "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Gökyüzü Köprüsü", "Spor" kategorisinde ise Eren Bozkurt'un "Olimpik Burgu" başlıklı fotoğrafını seçti.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde, Mustafa Hassona'nın "Kardeşe Son Dokunuş" başlıklı fotoğrafına oy veren Keşir, "Deprem: Umut" kategorisinde ise Evrim Aydın'ın "Aralıksız Çalışma" başlıklı fotoğrafını umudu ifade ettiğini belirterek oyladı.

Ayşe Keşir, Anadolu Ajansının dünyaya örnek bir kuruluş olduğunu, Türkiye'de ve dünyada yapılanmasıyla ve yetkinliğiyle güven oluşturduğunu söyledi.

Bu fotoğraflarla bu güveninin belgelendiğini dile getiren Keşir, oylama sonucunu merakla beklediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Ayşe Keşir AK Parti Deprem Gazze Politika Spor Güncel Haberler

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