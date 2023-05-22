AK Parti İzmir Milletvekili Çelebi TEMAD'ı ziyaret etti Açıklaması

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'ni (TEMAD) ziyaret etti.

Çelebi, ziyaret öncesinde yaptığı açıklamada, asker kökenli bir milletvekili olduğunu, astsubay ve ordunun diğer fertlerine ilişkin çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Askerlerin cefakar bir mesleğin mensupları olduğunu belirten Çelebi, astsubayların ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer personelinin hakları için son 5 senede Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kapsamlı düzenlemelerinin yapıldığını söyledi.

Çelebi, astsubayların kademe dereceleri, lise mezunu astsubayların ek ödeme almasıyla ilgili sorunların çözüldüğünü, tazminatla ilgili konuda da irade ortaya koyduklarını dile getirdi. Çelebi, şöyle konuştu:

"Cumhur İttifakı olarak hem Erkan Akçay ve benim imzamın olduğu hem de Grup Başkanvekilimiz Yılmaz Tunç'un imzasının olduğu kanun teklifi verdik. Bu kanun teklifi 50 maddeden oluştu. Bu teklifin 15 maddesi, Anayasa Mahkemesi iptalleri ile ilgili olduğu için zorunlu çıkacak bir düzenlemedir, sadece zamana kalmış bir husustur. Bu yasayı çıkaracak olan Cumhur İttifakımızdır. En kısa zamanda bu yasayı çıkaracağımızın müjdesini veriyoruz. Meclisimiz çalışmaya başlayınca emin olun tazminat konusu çözülecek."

TEMAD Genel Başkanı Hamza Dürgen de derneğin çalışmalarına geçen yasama döneminde Çelebi'nin büyük desteği olduğunu vurgulayarak, "Sayın Çelebi, bizim tazminat ve sorunlarımızla ilgili konuya vakıf olan birisi. Kendisinin asker kökenli olması dolayısıyla da bilgi sahibi. Mazbatasını alıp, bizi ziyarete gelmesi, derdimizi dinlemesi ve sorunlarımızı sahiplenmesi dolayısıyla kendisine teşekkür ediyorum." dedi.

Çelebi, Hamza Dürgen ve üyelerle görüşerek bir süre sohbet etti.