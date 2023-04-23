AK Parti İzmir Milletvekili Çankırı, Karabağlar ve Bayraklı'da ziyaretlerde bulundu

Ak Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, seçim çalışmaları kapsamında Karabağlar ve Bayraklı ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Ak Parti'den milletvekili adayı da olan Çankırı, Karabağlar'daki Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret edip kursiyerlerin taleplerini dinledi.

ADEM projesiyle kadınların toplumsal entegrasyonu sağlandığını belirten Çankırı, "Kadın artık evde oturan değil sanattan siyasete, eğitimden sağlığa sahada her yerde her türlü alanda iz bırakan oldu." dedi.

İzmir'de 80 bin kişinin aile eğitim programlarından yararlandığını vurgulayan Çankırı, şunları kaydetti:

"Kadınlarımızı ülkemizin beşeri sermayesinin ana unsuru haline dönüştürdük. 2002'den önce unutulan kadınlar şimdi sorunlarına kesin çözüm ve taleplerine muhatap bulur oldu. Kadınlarımızın hayalleriyle kendimize ufuk çiziyoruz. Onların gerçekleşen hayalleriyle mutlu ailelerin temeli atılıyor. Çünkü kadını güçlendirdiğimiz zaman aileyi güçlendiririz. Bugüne kadar İzmir'de 80 bin 67 kişi aile eğitim programlarımızdan yararlandı."

Çankırı, ADEM'deki kurslarda eğitim gören kadınlara İŞKUR tarafından günlük para verildiğini belirterek, "Kursiyer kadınlarımız aylık gelir elde edebiliyor. ADEM'lerimizde sosyal, kültürel, mesleki ve sportif olmak üzere 4 başlıkta kurslar düzenleniyoruz. Kurslarda kadınlar, aile içi iletişim, bebek bakımı, bağlama, gitar, aşçılık, pastacılık, kuaförlük eğitimi alabiliyor, sportif faaliyetlere katılabiliyor. Bu merkezlerimizde seminer, konferans, kermes, fuar, gezi, piknik organizasyonları, tiyatro, sinema, film gösterimi, sağlık taraması da gerçekleştiriliyor." dedi.

Çankırı, Bayraklı'daki Ege Oluşum Derneğinde bölgedeki depremzede aileler için düzenlenen "Gülen Çocuk Mutlu Çocuk" temalı bayram eğlencesine katıldı. Çankırı, ardından Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan Atatürk Caddesi'ndeki esnafla da bayramlaştı.