AK Parti İzmir milletvekili adayları hemşehri dernekleriyle bir araya geldi

AK Parti İzmir milletvekili adayları, göçmen dernekleri ile Konya, Aydın ve Manisa hemşeri dernekleriyle iftarda bir araya geldi.

Ak Parti İzmir milletvekili adayları, göçmen dernekleri ile Konya, Aydın ve Manisa hemşeri dernekleriyle iftarda bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamada, "Hemşehri Dernekleri Buluşmaları" iftar programında derneklerin temsilcileriyle AK Parti milletvekili adayları Şebnem Bursalı, Kerem Ali Sürekli, Ömür Şanlı, Nisa Alptekin, Enes Efendioğlu, Hatice Yeliz Karataş buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, ramazan ayının bereketi ve huzurunu paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Saygılı, 14 Mayıs seçimlerine yönelik "Balkanlardaki soydaşlarımız, Konyalılar, Aydınlılar, Manisalılar, Anadolumuzun kadim insanları mesele vatanımız, milletimiz olunca Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne kadar her zaman bir ve beraber olmuş, birlikte yekvücut hareket etmiştir. 14 Mayıs'ta ülkemizin kazanımlarına sahip çıkacağımız seçimleri yapacağız. Bu kazanımları yapanlarla yıkmak isteyenler arasında bir seçim olacak. Ülkemizin kazanımlarına birlikte sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti milletvekili adaylarının çalışmaları

Öte yandan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, partisinin Menderes İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Menderes'in tarımın ve turizmin merkezi olduğunu belirten Kaya, "Suyumuzun kaynağı, tarımın merkezi ve turizm cenneti Menderes'i çöpkent yapmak isteyenlere hemşehrilerimiz hak ettikleri cevabı verecekler. Menderes için hiçbir hizmet üretmeyip, bereketli bir tarım ovasının ortasına çöp tesisi yapmaya kalkanlar ne kadar büyük bir hata yaptıklarını anlayacak. Menderes'i yok sayanları Menderesliler de yok sayacak." diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Kemalpaşa ve Bornova teşkilatlarını ziyaret etti.

AK Parti iktidarında verilen tüm sözlerin yerine getirildiğini belirten Çankırı, "EYT'de 'Yaşa takıldık, olmayacak' diyenler vardır. Ama Cumhurbaşkanımız söz verdi, düzenleme yapılacak." dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Milletvekili Adayı Eyyüp Kadir İnan, Çiğli, Bayraklı ve Bornova ilçelerinde üniversiteli gençlerle bir araya geldi.

AK Parti iktidarının ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman gençlerin yanında olduğunu belirten İnan, "Yüksek Öğrenimdeki gençlerin cep telefonu ve bilgisayar ilk satın almalarında devletimiz vergi muafiyeti sağlayacak. Yine gençlerin eğitim ihtiyaçlarından en önemlisi de bilindiği üzere internet. Hükümetimiz her ay 10 GB öğrencilerimize destek verecek." dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Kerem Ali Sürekli, Karşıyaka, Konak ve Bayraklı ilçelerinde seçim çalışması yürüttü.

İzmir'in ciddi bir kentsel dönüşüm sorunu olduğunu ifade eden Sürekli, "İzmir'de riskli olarak belirlenen 65 bin 400 bağımsız birimden 57 bin 42'inin yıkımı tamamlandı. Devletimiz TOKİ eliyle yeni binalar yaparken, kendi evini kendisi yapmak isteyen vatandaşlarımıza da desteklerini sürdürüyor. İzmir'imizin kentsel dönüşüm sorununu AK Parti'den başkası çözemez." diye konuştu.