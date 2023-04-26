AK Parti İzmir milletvekili adayı Şebnem Bursalı gazetecilerle buluştu Açıklaması

Ak Parti İzmir milletvekili adayı Şebnem Bursalı, Ak Parti'nin seçimlerde İzmir'den rekor oy alacağına inandıklarını söyledi.

Ak Parti'nin 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için İzmir 1. Bölge 3. sıradan aday gösterdiği Şebnem Bursalı, Konak ilçesindeki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bursalı, seçmenlerin kendi bölgesinde AK Partili 8 milletvekilini TBMM'ye göndereceğine inandığını kaydederek, "İzmir'in en zor alanlardan biri olduğu söyleniyor, bu şekilde bir algı yaratılıyor. Biz rekor oy almak istiyoruz. Bugüne kadar alınmamış bir oy bekliyoruz. Türkiye genelinde de bir sorunumuz olduğunu hiç düşünmüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın birinci turda seçilmesiyle ilgili en küçük bir tereddüt görmüyoruz. Meclis Genel Kurulu'nda Cumhur İttifakı olarak nitelikli bir çoğunlukla da yer alacağımızla ilgili bir hiç kuşkumuz yok." dedi.

İzmir'deki yerel yönetimlere eleştiri

Seçim çalışmaları kapsamında sahada buluştuğu vatandaşlardan CHP'li yerel yönetimlere ilişkin çok sayıda şikayet aldıklarını ifade eden Bursalı, şöyle konuştu:

"Eleştirileri ya da şikayetleri zaten burada yaşamış bir İzmirliyim. 2017'de ayrılmıştım. İnanın 6 yıl sonra bırakın bu sorunların çözülmesini, daha da fazla olduğunu takip ediyorum. Sahadaki İzmirlinin bize yaptığı şikayetlerin yüzde 99,9'u yerel yönetimle ilgili. En başta da ulaşım. Alternatif yolların olmaması herhalde en büyük sorun. Mesela Körfez'in kokusu. Ben çocuktum, Körfez kokuyordu. Rahmetli Piriştina zamanında yapılan yatırımla hizmette çözülmüştü. Şimdi yine kokuyor. Makyaj güzel ama asıl olan hizmet."

CHP'li belediyelerin siyasetten çok algı çalışması yaptığını savunan Bursalı, "Benim sahada duyduğu şikayetler tamamen yerel iktidarın yapamadıklarına dair." diye konuştu.

Şebnem Bursalı, kavga etmek için değil, çözüm üretmek için siyaset yapacağını söyleyerek, kadınlar, gençler ve engelliler ile ilgili çalışmalara öncelik vereceğini belirtti.

Millet İttifakı'nın HDP ile iş birliği içinde olduğunu ileri süren Bursalı, "HDP'nin eş başkanı durumundaki iki temsilcinin PKK ile ilgili söyledikleri çok açık. Onları bir terör örgütü olarak görmediklerini söyledikleri de çok açık. Güvenlik güçleri tarafından öldürülen PKK'lıların cenazelerine gidip onların cenazelerini sırtlanan partinin temsilcileriyle birlikte olanların tekrar tekrar aynaya bakmalarını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, AK Parti İzmir milletvekili adayı Ömür Şanlı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Dilaver Kişili de katıldı.