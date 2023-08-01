AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI SAYGILI İZMİRLİ MAĞDUR EDİLDİ VE MAĞDUR EDİLMEYE DEVAM EDİYOR

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, metro ve tramvay işçilerinin grev yaptığı İzmir'deki yerel yönetime yönelik yaptığı değerlendirmede, 'Dün, çalışanların da isyanıyla trafik tümden felç oldu. İzmirliler mağdur edildi ve mağdur edilmeye devam ediliyor. İzmir'imize yapılan bu sıkıntıyı çözmek onla rın boynunun borcudur" dedi.

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, kentteki yerel yönetime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda Saygılı'nın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal da yer aldı. Metro ve tramvay işçilerinin iki gündür grevde olduğu kentteki sorunları vurgulayan Saygılı, "Onlar sütten çıkmış ak kaşık. Biz suçlu, İzmir suçlu. Bir yerel idare; yükümlü olduğu her işi merkezi idareden bekleyecekse, kendisi ne yapacaktır? Vaatlerinin en başında yer alan trafik sorununu çözemediler; battı çıktılar yalancı bahara kaldı. Buna da kendilerince çözüm bulup, 'İzmirli trafiğe çıkmasın' dediler. Dün, çalışanların da isyanıyla trafik tümden felç oldu. İzmirliler mağdur edildi ve mağdur edilmeye devam ediliyor. İzmir'imize yapılan bu sıkıntıyı çözmek onların boynunun borcudur. Hiçbir AK Parti Belediyesi'nde böyle bir problemle karşılaşılmamıştır. Bir belediye; çöpünü, suyunu, ulaşımını, alt yapısını düzenleyemiyorsa, en temel hizmetlerini veremiyorsa ne işe yarar, soruyoruz. Çığırından çıktılar, sorumlu arıyorlar. Sayın Soyer İzmir'i yönetme iddiasından, verdiği sözleri tutma, sorunları çözme sınavından çırak çıkmıştır ve sorumlu arayışındadır. Bu durumda en kolayı da her zamanki gibi 'Hükümet, İzmir'i cezalandırıyor' nakaratına sığınmaktır. Bu kez daha da ileri gitmiş, İzmirlileri de kendi beceriksizliğine kurban etmiştir" dedi.

'KARNE GÜNÜNE SAYILI GÜNLER KALMIŞTIR VE TELAŞA KAPILMIŞTIR'

Tunç Soyer'in 1580 gündür İzmir'in belediye başkanı olduğunu ifade eden AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "İzmir tarihinin en basiretsiz yerel idaresi ile karşı karşıya olduğu gibi, tüm yük ve sorumluluğu kendisine atan bir yaklaşıma maruz kalmaktadır. Soyer'e göre; körfez sorunu ve kötü kokunun müsebbibi İzmirlilerdir. Birçok sorunda olduğu gibi aynı yöntemi uygulamıştır. Sorun matematik bilmemek değil; niyet yok. Karne gününe sayılı günler kalmıştır ve telaşa kapılmıştır. Çünkü, Bakanlıkların pek çoğunun 5 katı büyüklüğünde bir bütçeyi yönetmiştir ama taş üstünde taşı yoktur. 2019'da 5 milyar 995 milyon TL olan belediye bütçesi, bugün 25 milyar 900 milyon TL'ye yükseldi. Bu bütçenin yüzde 95'i, sizin eleştirdiğiniz hükümetten yani İller Bankası'ndan geliyor. 4.5 yıllık Tunç Soyer döneminde, 70 milyar TL kullanmıştır. İnsanın nutku tutuluyor" diye konuştu.

'ÇÖP SORUNU İZMİR'İN TRAVMASI HALİNE GELMİŞTİR'

Çöp sorununun İzmir'in travması haline geldiğini savunan Başkan Saygılı, "Çöp gibi temel bir meseleyi dahi çözememişlerdir. Yalan rüzgarı gibi senaryolar yazarak, başrolde oldukları bu konuyu da hükümete yıkmaya çalışmaktadırlar" dedi.

İzmir'deki koku sorununa da değinen Saygılı, "Harmandalı patlamak üzeredir. 4 yıl boyunca dilimizde tüy bitmiştir, Harmandalı'na çöp dökmemek hayati bir önem arz etmektedir. Bergama ve Ödemiş'teki çöp tesisleri tam kapasiteyle çalışmamaktadır. Yıllar önce kendilerinin hazırlattıkları ve kamuoyundan sakladıkları raporlara göre, Harmandalı, 4 yıl önce kapatılmalıydı. Menderes Çöp Bertaraf Tesisi'nde takılıp kaldılar. Ama, başta çöpün alana ulaşımı dahil, projedeki hiçbir eksiği tamamlamaya çabalamadılar. Burada, binlerce çöp kamyonunu koruma havzasındaki Tahtalı'dan geçireceksin. İzmir'de pis koku nedeniyle pencereler açılmıyor. Onlar, Çernobil benzetmesi yapıp, 'İzmir'i boşaltırsak bu sorun çözülür' diyerek pişkin açıklamalar yapabiliyor. Kapattıkları çamur bertaraf tesisleri nedeniyle güya milyonlarca metreküp çamuru, Çiğli'den Manisa'ya taşımak için milyonlarca TL'yi sokağa döküyorlar. Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 4. faz inşaatını neredeyse 10 yıldır başlatamayan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi mi suçludur? İzmirliler mi?" dedi.

'ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİR YÖNETİM, SADECE KURDUKLARI CÜMLELERİN İÇİNDEDİR'

Sinek sorununun İzmirlileri hastane kapılarına dayadığını belirten Saygılı, "Tepki gösteren vatandaşlara 'trol' dediler; 'İlaçlayamazdık çevre zarar görürdü' dediler. Evlere sağlıklı içme suyu veremediler; isyan eden vatandaşa 'Bir bardak suda fırtına koparıyor' dediler. Düşünün; mağdur ettikleri kentsel dönüşüm mağdurlarına, 'Devlete git' bile dediler. Opera binasını bitirememeleri, Buca-Otogar Tüneli'nde yol alamamalarının nedeni ne? Ellerini kollarını bağlayan yok. Allah rızası için bitirdikleri, başardıkları, en azından büsbütün tamamlayıp hayata geçirdikleri tek somut yatırım göstersinler" diye konuştu.(DHA)