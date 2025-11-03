Haberler

AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı'dan Türkmen vatandaşlara rozet

AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı'dan Türkmen vatandaşlara rozet
Güncelleme:
AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, partisinin iktidara gelişinin 23'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda, aralarında CHP'den istifa edenlerin de bulunduğu Türkmen vatandaşlara parti rozetini taktı.

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, partisinin iktidara gelişinin 23'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda, aralarında CHP'den istifa edenlerin de bulunduğu Türkmen vatandaşlara parti rozetini taktı.

Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, Uluslararası Türkmen Vakfı Başkanı Türkolog Müştak Kadir Ömer ve Türkmen vatandaşlarını parti binasında ağırladıklarını belirtti.

Ziyaretin ardından yeni üyelere rozetlerini takdim ettiklerini ifade eden Saygılı, şu değerlendirmede bulundu:

"Ak Parti İzmir ailemize, bu büyük gönül hareketine hoş geldiniz dedik. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türk siyaset tarihinde ilk kez AK Parti'miz bünyesinde kurulan Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı, ortak tarih, kültür ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirme yönünde tarihi bir adımı temsil etmektedir. Ayrıca, AK Parti'mizin iktidara gelişinin yıl dönümünde, CHP'den istifa ederek partimize katılan vatandaşlarımızın bu anlamlı buluşmaya katkısı, birliğimizin ve kardeşliğimizin daha da pekiştiğinin güçlü bir göstergesidir. Biz birlikte Türkiye'yiz diyerek 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunun bu özel günde daha da güçlendiğine yürekten inanıyoruz."

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
