AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı, 11 Kasım'da 115 bin fidanın toprakla buluştuğunu açıkladı

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla kentte 21 farklı noktada, 770 dekar alanda 115 bin fidanı toprakla buluşturduklarını belirtti.

Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, son 23 yılda İzmir'de yürütülen ağaçlandırma çalışmalarıyla 110 bin 902 hektar alanda, 74 milyon 479 bin fidan ve 118 milyon tohumun toprakla buluşturulduğunu bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığın, 2025 yılı sonuna kadar İzmir'de 3 milyon 205 bin fidan ve 5 milyon 675 bin tohum dikmeyi planladığını aktaran Saygılı, bu çalışmaların çevreye verilen önemin icraata yansıması olduğunu vurguladı.

Milli Ağaçlandırma Günü'nün, ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, çevre bilincini artırmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla önemli bir adım olduğunu kaydeden Saygılı, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çevreye ve doğaya verdiği önem, Türkiye'yi yeşil kalkınma anlayışıyla buluşturmuştur. Bizim için bu toprakların her metrekaresi emanettir. Bugün Buca ilçesi Zafer Mahallesi'nde 2025 yılında çıkan orman yangınından etkilenen bölgede mavi servi, kara servi, kızılçam, fıstıkçamı, çınar ve tespih ağacı türlerinden oluşan 15 bin fidanı vatandaşlarımızla birlikte 100 dekarlık alanda toprakla buluşturuyoruz. Ayrıca 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla kentte 21 farklı noktada, 770 dekar alanda 115 bin fidanı toprakla buluşturduk. Siyaha dönen yeşili tekrar yeşile dönüştürerek 'Geleceğe Nefes Ormanları'nı kuruyoruz. Yanan ormanlarıyla değil, yeniden yeşeren topraklarıyla anılan bir İzmir için çalışmaya devam edeceğiz. 2025 yılında yanan alanların tamamı 2026 yılı sonunda ağaçlandırma çalışmaları tamamlanacak. Her bir fidan ve tohum, bu aziz vatanın nefesi, çocuklarımızın geleceği, milletimizin umududur."