Haberler

AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı, 11 Kasım'da 115 bin fidanın toprakla buluştuğunu açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla kentte 21 farklı noktada, 770 dekar alanda 115 bin fidanı toprakla buluşturduklarını belirtti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla kentte 21 farklı noktada, 770 dekar alanda 115 bin fidanı toprakla buluşturduklarını belirtti.

Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, son 23 yılda İzmir'de yürütülen ağaçlandırma çalışmalarıyla 110 bin 902 hektar alanda, 74 milyon 479 bin fidan ve 118 milyon tohumun toprakla buluşturulduğunu bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığın, 2025 yılı sonuna kadar İzmir'de 3 milyon 205 bin fidan ve 5 milyon 675 bin tohum dikmeyi planladığını aktaran Saygılı, bu çalışmaların çevreye verilen önemin icraata yansıması olduğunu vurguladı.

Milli Ağaçlandırma Günü'nün, ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, çevre bilincini artırmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla önemli bir adım olduğunu kaydeden Saygılı, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çevreye ve doğaya verdiği önem, Türkiye'yi yeşil kalkınma anlayışıyla buluşturmuştur. Bizim için bu toprakların her metrekaresi emanettir. Bugün Buca ilçesi Zafer Mahallesi'nde 2025 yılında çıkan orman yangınından etkilenen bölgede mavi servi, kara servi, kızılçam, fıstıkçamı, çınar ve tespih ağacı türlerinden oluşan 15 bin fidanı vatandaşlarımızla birlikte 100 dekarlık alanda toprakla buluşturuyoruz. Ayrıca 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla kentte 21 farklı noktada, 770 dekar alanda 115 bin fidanı toprakla buluşturduk. Siyaha dönen yeşili tekrar yeşile dönüştürerek 'Geleceğe Nefes Ormanları'nı kuruyoruz. Yanan ormanlarıyla değil, yeniden yeşeren topraklarıyla anılan bir İzmir için çalışmaya devam edeceğiz. 2025 yılında yanan alanların tamamı 2026 yılı sonunda ağaçlandırma çalışmaları tamamlanacak. Her bir fidan ve tohum, bu aziz vatanın nefesi, çocuklarımızın geleceği, milletimizin umududur."

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Ege'nin incisini sel aldı! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Ege'nin İncisi sular altında! Sel gündelik yaşamı felç etti
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Jackie Chan öldü iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Ölüm haberi ortalığı karıştırdı! Meğerse gerçek bambaşkaymış
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Metehan Baltacı'dan bahis skandalı hakkında açıklama

Bahis oynadığı öne sürülen Galatasaray'ın yıldızı suskunluğunu bozdu
Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış

Çarpıcı tablo! Bu takımın neredeyse tamamı bahis oynamış
Furkan Bölükbaşı 'Cumhurbaşkanına suikast ve tehdit' suçundan gözaltına alındı

Paylaşımı başını yaktı! Furkan Bölükbaşı gözaltına alındı
Attığı golün ardından ağlamıştı! Bahis oynadığı iddia edilenlerin arasında o da var

Attığı gol sonrası ağlamıştı! Bahis listesinde onun da ismi var
Kısmetse Olur yarışmacılığından ringe! WWE'ye davet edilen ilk Türk oldu

Kısmetse Olur'dan ringe! WWE'ye davet edilen ilk Türk oldu
beIN Sports saldırganının ifadesi: Karımın telefonuna kurduğum uygulama...

beIN Sports saldırganının ifadesi: Karımın telefonuna kurduğum...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.