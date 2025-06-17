AK Parti İzmir İl Başkanı'ndan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Eleştiri

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi, trafik sorununu çözmek bir yana her geçen gün içinden çıkılmaz hale getiriyor." ifadesini kullandı.

Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'de ulaşımda sıkıntılar yaşandığını, ancak Büyükşehir Belediyesinin çözüm için herhangi bir adım atmadığını ileri sürdü.

Seçim öncesi, "kent ulaşımı akıllı trafik sistemi ile 180 günde rahatlayacak" şeklinde açıklamalar olduğunu aktaran Saygılı, şunları kaydetti:

"CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi, trafik sorununu çözmek bir yana her geçen gün içinden çıkılmaz hale getiriyor. Akıllı sistem ortada yok, trafik akmıyor çünkü bu şehirde ya sistem yok ya da 'akıl' devrede değil. İzmir'in dört bir yanı çukur. 'Metrobüs yolu yapacağız' diye yola çıktılar ama normal otobüslerin bile gidecek yolu kalmadı. Sayın Cemil Tugay, '8 köprülü kavşak yapacağım' diyor ama 2025 yılı için ayrılan bütçe 620 milyon lira. Bu rakam, bırakın 8'ini bir tanesini bile tam anlamıyla yapmaya yetmez. Yeni yol yok, mevcut yollar çukur tarlasına dönmüş durumda. Çünkü yönetim yok. 'Yaptığımız zaman göreceksiniz' dediler, gördük. Yapmadılar."

Saygılı, Büyükşehir Belediyesinin 25 yılda İzmir'e bir tane yeni ana ulaşım arteri kazandırmadığını belirtti.

Büyükşehir Belediyesinin trafiği rahatlatmak için çeşitli projeler sunduğunu fakat bunların hayata geçirilmediğini savunan Saygılı, "Afişleri asmak kolay, icraat nerede. Sormak istiyoruz 'Zafer Payzın Köprülü Kavşağı'nı yapıyoruz diyorsunuz, ama ortada tek bir çalışma yok. İzmirli artık afiş belediyeciliğinden bıktı. Hemşehrilerimizin aklıyla alay etmeyi bırakın, samimiyetle çıkın ve açıklayın. Bu proje gerçekten yapılacak mı, yoksa sadece reklam duvarında mı kaldı. Projeler hayal. Trafik içinden çıkılmaz bir çile. Ama reklamlar tam gaz." değerlendirmesinde bulundu.