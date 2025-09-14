AK Parti İzmir İl Başkanı'ndan CHP'ye Çöp Eleştirisi

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP'yi İzmir'i çöplüğe çevirmekle suçladı.

Saygılı, yazılı açıklamasında, işçi eylemleri ve katı atık bertaraf tesisi eksikliği nedeniyle şehirde toplanmayan "çöp dağları"na tepki gösterdi.

Ak Parti belediyeciliği döneminde kente kazandırılan katı atık depolama tesislerini hatırlatan Saygılı, şunları kaydetti:

"CHP Belediyeciliği İzmir'i çöplüğe çevirdi. Bugün İzmir'de faal olan Bergama ve Ödemiş'teki iki katı atık depolama tesisi, AK Parti'li belediye başkanlarımızın vizyonuyla kente kazandırıldı. Eğer o dönem bu yatırımlar yapılmamış olsaydı, bugün İzmir'in çöp sorunu çok daha büyük bir felakete dönüşmüş olacaktı. Ancak çeyrek asırdır İzmir'i yöneten CHP'nin beceriksizliği ve vizyonsuzluğu, hemşehrilerimizin hayatını çekilmez hale getirdi."

Vatandaşların Buca, Konak ve Karşıyaka ilçeleri başta olmak üzere çöp dağları nedeniyle günlük yaşamlarının olumsuz etkilendiğini savunan Saygılı, şu ifadeleri kullandı:

"Halk sağlığı her geçen gün daha büyük bir tehdit altında. CHP'li ilçe belediyeler suçu Büyükşehir Belediyesine atıyor ancak gerçek ortada. Hem ilçe belediyeleri hem de Büyükşehir Belediyesi, bu sorumsuzluğun doğrudan müsebbibidir. Maaş ödeyemeyen, çöp toplayamayan, yıllardır çöp depolama sorununu çözemeyen CHP belediyeciliği, İzmir'i rezalet içinde bırakmıştır. İzmir'in sokakları çöplüğe, caddeleri pisliğe teslim edilmiştir. Bu kentin insanı, çeyrek asırdır süren ihmalkarlığın, liyakatsizliğin ve sorumsuzluğun ağır bedelini ödemektedir. İzmir, CHP zihniyetinin elinde her geçen gün tükenmektedir."