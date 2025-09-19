AK Parti İzmir İl Başkanı'ndan Balık Ölümleri Üzerine Eleştiriler

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, kentin Konak ilçesi sahilinde görülen balık ölümleri dolayısıyla büyükşehir belediyesini eleştirdi.

Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, körfezde kirlilikten dolayı balık ölümlerinin gerçekleştiğini öne sürdü.

Her seçim döneminde CHP'li belediye başkanlarının körfezin temizleneceği vaadini verdiğini ama bu sözü yerine getirmediklerini belirten Saygılı, şunları kaydetti:

"Körfez can çekişmeye devam ediyor. Çeyrek asırdır İzmir'i yöneten CHP'li büyükşehir belediye başkanları, her seçim döneminde hemşerilerimize körfezde yüzme vaadi verdiler. Ancak CHP'li başkanlar bu sözünü yerine getiremeden görev süresini tamamladılar. Mevcut Belediye Başkanı Cemil Tugay ise göreve başlarken '5 yılın sonunda körfezde yüzmeyi vaat edemem ama bugüne oranla daha temiz bir körfez bırakabilirim.' demişti. Ne var ki bırakın temiz bir körfezi, son iki yıldır balıkların bile yaşam mücadelesi verdiği, kokudan geçilmeyen, can çekişen bir körfez gerçeğiyle karşı karşıyayız."