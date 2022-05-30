AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli; Kınık'ı ziyaret etti - Haberler

Yatırımları yerinde inceleyen Başkan Sürekli; "Hizmet etmek, niyet ve inanç işidir. Bu güçle 20 yıldır ülkemize ve milletimize hizmet ediyoruz" dedi.

Ak Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli Kınık'ı ziyaret ederek Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer'le birlikte Kınık Öğretmenevini yerinde inceleyerek, amfi eğitim salonunda çalışma yapan Kınık Belediye tiyatro ekibinin de çalışmalarını izledi. Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, 74 yatak kapasiteli otel bölümü ve 6 derslikli Halk Eğitim merkezi ve 1000 kişilik çok amaçlı salonu olan Kınık Öğretmenevinin hizmete açılacağı müjdesini verdi.

İlçenin en önemli yatırımları arasında yer alan Kınık Öğretmenevi, 74 yatak kapasiteli otel bölümü, toplantı salonları, bilgisayar eğitim ve kütüphane, 300 kişilik amfi eğitim salonu,1000 kişilik çok amaçlı salon, spor kondisyon merkezi, kış bahçesi, kuaför ve 6 derslikli Halk Eğitim Merkezi'nin yer alacağı, bodrum, zemin + 3 kat olmak üzere 5 katlı 7 bin 815 metrekare alan üzerinde hizmete açılıyor. Halk Eğitim Merkezi, Kültür Merkezi ve Öğretmenevinin bulunacağı özel Selçuklu mimarili bina ile ilçenin en büyük sorunu olan konaklama sıkıntısı ortadan kalkıyor.

Kınık Belediyesi'nin gençlere yönelik ve hatta onları içine alan kalkınma ve sosyal projelerine dikkat çeken Başkan Sürekli; "Belediyemiz; İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yaptığı Öğretmenevi ve Halk Eğitim Merkezini açmaya hazırlanıyor. 7 bin 815 metrekare kapalı alana sahip, tesisin yaklaşık maliyeti 16 Milyon TL. Ancak en önemli özelliği; eşyalarının tamamını meslek lisesi öğrencileri tarafından yapılıyor olması. Her öğrencinin, kendisi ve ailesinin geçimine asgari ücret düzeyinde katkı sağlayabiliyor olması. Bu gerçekten çok değerli bir paylaşım. Kınık gençleri çok şanslı. Hem mesleki pratik yapma hem de kazanç sağlama imkânı buluyorlar. Yerel idare tam olarak bu demek işte. Vizyonu olan işlerde, ihtiyaç duyulan hizmetlerde, halkla bütünleşmek. Kınık Belediye Başkanımızı kutluyorum." diye konuştu.

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