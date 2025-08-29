AK Parti İzmir Gençlik Kolları'ndan Gazze İçin Belgesel Gösterimi

Ak Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanlığı, Gazze'de yaşanan insanlık dramını konu alan "Gazze İçin Perde Açılıyor" belgeselini izleyiciyle buluşturdu.

Vatandaşlar, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki açık hava gösterimine Filistin bayrakları ve " Gazze'de soykırım var", "Çocuklar uyurken ölmez" yazılı dövizlerle katıldı, sloganlar attı.

Programda konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, dedesinin Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne kavuşması için mücadele ettiğini hatırlatarak, "Torunu olarak Gazze için canımı vermeye, şehadet şerbetini içmeye hazırım. Makamlar ve mevkiler gelip geçicidir ancak zalimin karşısında sessiz kalmak bize yakışmaz. Tarafsız kalmak, zalimin yanında saf tutmak demektir." dedi.

Gazze'nin kendilerine emanet edildiğini vurgulayan Saygılı, oradaki vatandaşların özgür yaşayacağı günleri görmek için tüm çabayı göstereceklerini ifade etti.

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İçelli de belgeselin Gazze'deki mazlumların sesini duyurmak, onların acısını paylaşmak ve insanlık onurunu savunmak için hazırlandığını söyledi.

Filistinlilerin yaşadığı acıların ve tanıklıkların beyazperdeye aktarıldığını belirten İçelli, "Bu belgeselimizle vicdanları uyandırmayı ve bir kez daha dünyaya dur demeyi hedefliyoruz. Tarih, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı bugünleri ve bu zulme seyirci kalanları kara bir leke olarak yazacaktır." diye konuştu.