AK Parti, İzmir'de 30 ilçede STK temsilcileriyle buluşacak - Haberler

Ak Parti İzmir İl Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından düzenlenen ilçe sivil toplum kuruluşu buluşmalarının ilki Karşıyaka'da gerçekleştirildi.

Ak Parti'den yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin katılımıyla yapılan toplantıya, ilçede faaliyet gösteren dernek, oda ve diğer sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürekli, 30 ilçede yapacakları sivil toplum kuruluşu buluşmalarının ilkini Karşıyaka'da yaptıklarını belirtti.

Doğrudan vatandaşlarla yüzleşerek çözüm çabaları ve aldıkları tedbirleri anlattıklarını vurgulayan Sürekli, şunları kaydetti:

"Sıkıntı olur ama çözümü de vardır. İzmir'in de büyük sorunları var. Yerel idarenin bu sorunları inkar eden duruşunu anlamakta zorlanıyoruz. 20 yıldır reel siyaset yapmış ve yapmakta olan bir partiyiz. Gerçeklerle her zaman her şartta yüzleşebilen bir partiyiz. Önemli günlerden geçiyoruz. Coğrafyamızda önemli gelişmeler yaşanıyor. Bulunduğumuz coğrafya stratejik açıdan önemli, etrafımız ateş çemberi. Bir pandemi süreci var. Salgın sağlık açısından hepimize sıkıntılar yaşattı. Sağlık yönünden olduğu gibi sosyo ekonomik yönden de sıkıntılar çok derin. Ekonomik etkilerini 6 aydır hissetmeye başladık. Psikolojik etkileri de oldu. İddialı konuşuyorum; dünyanın en iyi sağlık sistemine sahip olduğumuzu gösterdik."

Sürekli, ekonomik sıkıntıların 6 aydır hissedildiğini belirtti.

Yaşanan bu sorunları çarşıda, pazarda, her yerde hissettiklerini aktaran Sürekli, "Yani enflasyon, pahalılık var. Gerçeklikten kopmamız mümkün değil. Bizi farklı ve başarılı yapan bu. Bunu, Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, vekillerimiz ve bizler gittiğimiz yerde ifade ediyoruz. Sıkıntı hat safhadayken de alanda olan bir siyasi partiyiz. Asgari ücrette malumunuz ocak ayında son yılların en büyük oranında zam yapıldı, yüzde 50. Temmuz ayında enflasyon farkı üstüne refah payını veriyoruz." diye konuştu.

Sürekli, ilçedeki kentsel dönüşümle ilgili de görüşlerini paylaştı.