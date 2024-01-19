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AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ İçin Havalimanında Karşılama Programı Düzenlenecek

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AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ için yarın saat 14.00'te Adnan Menderes Havalimanı'nda karşılama programı düzenleneceği açıklandı. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Dağ'ın İzmir için hazır ve kararlı olduğunu belirtti ve tüm İzmirlileri karşılamaya davet etti.

Ak Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ için havalimanında karşılama programı düzenlenecek.

Ak Parti'den yapılan açıklamaya göre, yarın saat 14.00'de İzmir'e gelecek olan Dağ için Adnan Menderes Havalimanı'nda karşılama programı hazırlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir için hazır ve kararlı olduklarını belirtti.

Hamza Dağ'ın önce İzmir'in belirlediği bir isim olduğunu aktaran Saygılı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İzmirlilerin 3 dönem vekil yaptığı, bütünleştiği, bağrına bastığı ve şimdi de belediye başkanı olarak görmek istediği bir isimdi. Hamza Dağ, milletin ve İzmir'in kendisidir. Hamza Dağ, genç yaşından itibaren partimizin tüm kademelerinde görev almış, her görevi hakkıyla ve fazlasıyla yerine getirmiştir. İzmir'e duyduğu bağlılık ve sevgiyi herkes bilir. İzmirlilerde emeği büyüktür. Kucaklayıcı tavrı, çalışkan ve birleştirici kimliğiyle İzmir'in zaten gönlünde taht kurmuş bir isimdir. İzmir'in tarif ettiği, istediği bir profildir. Sayın Cumhurbaşkanımız İzmir'in sesine kulak vermiş, kendisini aday göstererek İzmir'e istediğini vermiştir. İçinden birini, bir hizmet sevdalısını İzmir için yola çıkarmıştır. Hiç şüphemiz yoktur. İzmir kendisini ona emanet edecektir."

Saygılı, İzmir'e yerel hizmet sorumluluğunu AK Parti'ye verme vaktinin geldiğini, bunu yüksek sesle dile getirdiklerini bildirdi.

Hamza Dağ için büyük bir karşılama hazırladıklarını vurgulayan Saygılı, tüm İzmirlileri yarınki karşılamaya davet etti.

Kaynak: AA / Güncel

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