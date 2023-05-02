AK Parti İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayının Annesine Çarpan Sürücü Yargılanıyor

AK Parti İzmir 2'nci Bölge milletvekili adayı Gülşen Gezici'nin annesi Zinnete Gezici'ye otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olduğu suçlamasıyla yargılanan Sabahattin Ç., kazada kusurunun olmadığını savundu. Duruşma 26 Eylül'e ertelendi.

Ak Parti İzmir 2'nci Bölge milletvekili adayı ve Cumhurbaşkanı avukatı Gülşen Gezici'nin annesi Zinnete Gezici'ye (74) otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olduğu suçlamasıyla yargılanan Sabahattin Ç., kazada kusurunun olmadığını savundu. Gezici ailesinin avukatlarının tutuklama istemini reddeden mahkeme, duruşmayı 26 Eylül'e erteledi.

Kaza, 27 Şubat günü Çiğli ilçesi Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. Sabahattin Ç. yönetimindeki 33 CTK 33 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Zinnete Gezici'ye çarptı. Kazada Gezici yaşamını yitirdi. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazanın ardından Sabahattin Ç. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diğer müşteki avukatları da sanığın tutuklanması yönünde talepte bulundu. Savunmaların ardından ara karar açıklandı. Sanığın tutuklanması yönündeki talepleri reddeden hakim, tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı 26 Eylül'e erteledi.