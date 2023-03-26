AK PARTİ İSTANBUL TEŞKİLATINDA TEMAYÜL YOKLAMASI

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için temayül yoklaması yapıldı. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, milletvekili adaylarının belirlendiği yoklamaya katılımın yoğun olduğunu söyledi.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda sabah saat 10.00'da 28. dönem milletvekilliği aday adayları için temayül yoklaması başladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de gelerek çalışmaları takip etti.

İSTANBUL İÇİN BİN 721 KİŞİ MİLLETVEKİLİ OLMAK İÇİN MÜRACAAT ETTİ

Özhaseki, Bugün burada 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için temayül yoklamasını yapıyoruz. Partimizin senelerdir bir gelenek haline getirdiği, ileri gelenlerinin oy kullandığı, hangi milletvekilini görmek istiyorlarsa onun lehine işaret buyurdukları bir seçimdeyiz. Çok yoğun bir ilgi var, bugün burada 8 bin 500 kişiye yakın İstanbullu hemşerimiz oy kullanmak için bize müracaat etti. 1. ve 3. bölge şu ana kadar yüzde 90 civarında oylarını kullandı. Biraz sonra da 2. bölge oyunu kullanacak. Bir başka rekor da özellikle milletvekili olmak isteyen arkadaşlarımızın sayısı, şu ana kadar teşkilatımıza İstanbul için bin 721 kişi milletvekili olmak için müracaat etti. Arkadaşlarımız, müracaatlarını yaptılar ama teşkilat mensubu arkadaşlarımız da ne düşündüklerini içeride iradelerini beyan ediyorlar. Kimler oy kullanıyor diyecek olursanız, il ve ilçe yönetim kurulundaki arkadaşlarımız, ana kademede olduğu gibi gençlik ve kadın kollarındaki arkadaşlarımız, meclis üyelerimiz oylarını kullanıyorlar. Ayrıca mahalle başkanlarımız da bu konudaki iradelerini ortaya koyuyorlar. Şu ana kadar belki de İstanbul için en yüksek oranda oy kullanma gerçekleştiği gibi en yüksek müracaatların da olduğu bir dönem yaşıyoruz. Bu ilgiden dolayı da son derece mutluyuz, hayırlı olmasını diliyorum dedi.

SEÇİLDİĞİMDE, DÜNYANIN EN GENÇ VEKİLİ OLMUŞ OLACAĞIM

Aday adaylığı için başvuranlar ise heyecanlıydı. AK Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı 19 yaşındaki Ezgisu Kordalı, Seçildiğimde, dünyanın en genç vekili olmuş olacağım. Tabii ki de bizler de gençlerimizle ilgili projeler üretmekteyiz. Bizler zaten İstanbul AK Parti gençlik kolları olarak gençler üzerine birçok proje, birçok faaliyet üretiyoruz. 23 yıllık AK Parti hükümeti gençlere her zaman değer veren ve gençleri önceleyen bir hükümet olmuştur. Bizler de Türkiye yüz yılında, asrın seçiminde, hiç durmadan gençlerimiz için proje üretmeyi ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz dedi.

ENGELLİLERİN SORUNLARINI MECLİSE TAŞIMAK İSTİYORUM

AK Parti 2. Bölge Milletvekili Aday Adayı Murat Yıldız ise, 'Bizler de bir yola çıktık. Bu yolun hakkımızda hayırlısıyla, başarıyla tamamlanmasını temenni ediyorum. Engelli bir aday adayı olarak İstanbul 2. bölgeden talebimi yaptım. Partime başvurdum. Engellilerin sorunlarını meclise taşımak istiyorum diye konuştu.

AK Parti 1. Bölge Milletvekili Aday Adayı Mustafa Sururi de 'Özel Vakıf Üniversitesinde bilişim dersi anlatmaktayım. Milletvekili olmak istememin amacı, bu işe matematiksel uygulamalarında tarımda, sanayide ve uzay sanayide faydalı olmak istiyorum. Hem programsal hem algoritmik olarak matematiğin gücünü birleşip Türk milletinin, Müslüman Türk milletini ileriye taşımak amacındayım. Bu amaçla buradayım başvurumu yaptım. Gelecek nesillere Atatürk'ün dediği gibi çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırmada birazcık katkım olursa çok mutlu olurum dedi.