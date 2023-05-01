AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAYI ARKAN'DAN, ESNAF ZİYARETİ

AK Parti İstanbul 3. Bölge 28. Dönem Milletvekili Adayı Ramazan Arkan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Esenyurt'taki Sanayi Sitesi'nde esnafı ziyaret etti.

Arkan, esnafın sorunlarını dinleyerek, çözüme kovuşturmak için çalışmalar yapacaklarını ifade etti. Ramazan Arkan, işçi bayramında emekçi kardeşlerimizin yanında oluyoruz diyerek, 'Bugün bütün gün boyunca kardeşlerimizin sorunlarını dinleyip beraber oturup sohbet ediyoruz. Sahada esnafımız ve vatandaşımız ile olmayı her zaman tercih ediyoruz. 21 senedir hem partimizin hem Cumhurbaşkanımızın bir yönetimi var. Bir yerde yönetim olabilmesi için bir irade olabilmesi bu da Cumhurbaşkanımızda var. Esnafımız Togg arabamızı çok merak ediyor, gönül ister ki bir gün arabamız ile buradaki esnafımızın yanına gelelim. Esnafımız Togg, TCG Anadolu Kızıl Elma, bunları sürekli bize soruyor merak ediyorlar. Bunlar 2001 yılından sonra yapıldı, 2001 yılından önce bu hizmetler yoktu' ifadelerini kullandı.