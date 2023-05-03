AK Parti İstanbul kadın milletvekili adayları, kadın gazetecilerle buluştu

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti Kadın Kolları olarak Türkiye'de toplumsal anlamda yaraları onardıklarını belirterek, "Bizim yaptığımız şey siyaset değil, siyasetin ötesinde ve çok kıymetli. Bir çocuğun, bir kadının hayatını dönüştürüyorsunuz." dedi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti Kadın Kolları olarak Türkiye'de toplumsal anlamda yaraları onardıklarını belirterek, "Bizim yaptığımız şey siyaset değil, siyasetin ötesinde ve çok kıymetli. Bir çocuğun, bir kadının hayatını dönüştürüyorsunuz." dedi.

Fatih Belediyesi Çatladıkapı Tesisleri'nde düzenlenen programda AK Parti İstanbul kadın milletvekilleri ve kadın milletvekili adayları, kadın gazetecilerle bir araya geldi. Gazetecilerle tanışan ve sorularını yanıtlayan milletvekili adayları, yürütülen projeler ve hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul 3. Bölge milletvekili adayı Özlem Zengin, programda yaptığı konuşmada, AK Parti seçmeninin yarısından fazlasını kadınların oluşturduğunu aktardı.

"AK Parti'yi kadınlar inşa etti" derken bir hakikati söylediklerini dile getiren Zengin, şunları söyledi:

"Biraz da ironi yaparak söylüyoruz. Evet hak var ama bu hakkı kadınlar kullanamıyordu. 2013 yılına kadar fiilen öyle değil. Seçilme hakkı var olduğu halde kullanma imkanının sahibi değildi. Hukuken müsait ama kadınlar kullanamıyordu. 1935'te ilk defa mecliste yüzde 4,1 oranında kadınlar var. Çok güçlü bir oran. Fakat AK Parti ilk iktidar olduğunda 2002'de bu oran aynı, yüzde 4,2. Yani iradenizi görmeniz için ifade etmek istiyorum. Bu zaman içinde hep yükselen bir ivmeyle devam etti.

En son seçimlerde kadınların temsil oranı AK Parti açısından yüzde 17,4'e geldi. Yani çok önemli noktaya geldi. Bu seçimde daha da fazla olacak. Partimizin 53 kadın milletvekili var. Biz diğer siyasi parti gruplarının hepsinden daha fazla milletvekiline sahibiz. Diğer partilere baktığımızda oran düşük. Yani hem lideri kadın oluyor, hem sürekli kadın vurgusu yapılmasına rağmen söylenenlerle icraatın farklı olduğunu görüyoruz. Yani bizim partimizde, söylediğimizle yaptığımız örtüşüyor."

"Kimse bu saldırının muhatabı olmak istemiyor"

Özlem Zengin, gazetecilerin İstanbul Sözleşmesi ile ilgili sorularına şu yanıtı verdi:

"Şunu gözlemliyorum. Siyasette insani konuşmalar çok tuhaflaştı. Mesela ben konuşurken diyorum ki; 'Bu konudan yoruldum. Yalnız bırakılmaktan yoruldum.' Çok insani bir şey. Şimdi bunu söylediğiniz zaman bunlara farklı anlamlar yükleniyor. Bir taraf diyor ki, 'Kendi mahallesini eleştiriyor.' Bir taraf da bir sevinç görüyor.

Partimin içerisinde ne kadınlar ne erkekler tarafından aslında yan yana geldiğinizde yalnız değilim. Hepsi bana 'Özlem Hanım yanındayız. Üzülme. Biz bu iş büyümesin diye böyle yapıyoruz.' dediler. Benim kastettiğim şey, kamuoyunun önünde bunun söylenmesi. Kamuoyunun önünde söylenmesi önemlidir. Fakat bu niçin olamıyor? Sebebi çok aşikar. Bu konuya girdiğiniz zaman işte sizi bir kuyuya atıyorlar, müthiş bir saldırı. Kimse bu saldırının muhatabı olmak istemiyor. Bütün mesele bu zaten. Buradan baktığım zaman beni yüzlerce arayan arkadaşım oldu. Meclisten hiç tanımadığımız insanlardan binlerce telefon aldık."

"Boşanma davasının kurgusu değişmelidir"

Kadına yönelik şiddetin azalması ve kadın cinayetleriyle ilgili soru üzerine Zengin, Türkiye'de boşanmanın çok sorunlu bir konu olduğunu, boşanma süresi ortalama 4-5 yıl olduğu müddetçe şiddetin düşürülemeyeceğini söyledi.

Boşanmanın istenmemesinin başka bir şey olduğunu dile getiren Zengin, şunları ifade etti:

"Ama boşanmanın bir çözüm yolu olarak kabul edilmemesi başka bir şey. Bakın bütün hukuk sistemlerinde bir sözleşmeyi nasıl yaparsanız aynı yöntemle geri alırsınız. Modern hukuk sisteminde boşanmak çok zahmetlidir. Anlaşamıyorsanız boşanma davasının bitmesi 7 yıl sürüyor. Bir kavga 7 yıl sürebilir mi? Hiç anlaşamayan iki insana diyorsunuz ki 'Mallarını paylaş, çocuklar konusunda anlaş.' Boşanma davasının kurgusu değişmelidir. Mesela muhakkak aile ara buluculuğu getirmemiz lazım. Yani hakimler, taraflar anlaşamıyorlarsa 'Hanginiz daha kötüsünüz anlatın' mı?' Tam tersine onları anlaştırıp, uzlaştırıp boşanmayı kolaylaştıracak metot üretmemiz gerekiyor. Çünkü boşanmalarda, taraflardan bir tanesi diyor ki, 'Ben boşanmak istiyorum.' ya da 'Ben istiyorum, ben de istiyorum ama benim şartlarımla istiyorum.' Bu kavga olduğu müddetçe hangi kanunu yaparsanız yapın, bunu düşüremezsiniz. 6284 sayılı kanun günah keçisi olacak bir şey değil."

"Toplumsal anlamda yaraları onarıyoruz"

AK Parti Kadın Kolları'nın yürüttüğü çalışmalar ve hizmetlere ilişkin bilgi veren Zengin, kadın emeği konusunda kadın kolları olarak yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"AK Parti Kadın Kolları olarak Türkiye'de toplumsal anlamda yaraları onarıyoruz. Bizim yaptığımız şey siyaset değil siyasetin ötesinde ve çok kıymetli. Bir çocuğun, bir kadının hayatını dönüştürüyorsunuz. Binlerce mahalle başkanı var ve problem çözüyor. Bunun artısı da siyasettir. Yani biz siyaset yapalım diye bunları yapmıyoruz. Çünkü hayat tarzımız. O yüzden AK Parti çok köklü bir parti."

Toplantıya, AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adaylarından Müşerref Pervin Tuba Durgut, Tuğba Işık Ercan, Behiye Eker, Ümmü Gülşen Öztürk, Leman Yenigün, Esma Ersin, Ebru Saracoğlu, Ayşegül Esra Atik, Zeynep Bayır, 2. Bölge milletvekili adaylarından Rabia İlhan, Büşra Paker, Derya Ayaydın, Sena Nur Çelik, Ecrin Nazlı İnan, 3. Bölge adaylarından Rümeysa Kadak, Seda Gören Bölük, Nilhan Ayan, Yıldız Konal Süslü, Şengül Karslı, Halime Kökce, Nevin Mine Vural katıldı.