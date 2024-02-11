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AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı'na Çarparak Ölümüne Neden Olduğu İddiasıyla Tutuklandı

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AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'ya çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü tutuklandı. Sürücü, hızının 60-70 km arasında olduğunu ve alkollü olmadığını belirtti. Kaza tutanağında her iki tarafın da kusurlu olduğu ortaya çıktı.

Ak Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'ya çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü Muratcan T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Hakimlik ifadesinde Muratcan T., "Hızım 60-70 km hız arasındaydı. Olay sebebiyle çok üzgünüm. Kaza esnasında alkollü değildim. Kendimde sağlık personeliyim. Olay yerinden ayrılmadım. İlk müdahaleyi de ben yaptım" dedi. Öte yandan soruşturma dosyasına gelen kaza tutanağında iki tarafında kusurlu olduğu öğrenildi.

Kaza,  dün saat 22.00 sıralarında Sütlüce Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Meclis üyeleri ile ilgili mülakattan çıkarak aracına gitmek üzere karşıdan karşıya geçmeye çalışan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'ya Muratcan T.'nin kullandığı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpma sonucu yola savrularak ağır yaralanan Baltacı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Baltacı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baltacı'ya çarpan otomobilin sürücüsü Muratcan T. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından Muratcan T. Bugün adliyeye sevk edildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından Muratcan T. Tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe şüpheli Muratcan T. "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı. Hakimlik tutuklama gerekçesinde, kaza yerinde tutulan kaza tutanağında hem sürücü Muratcan T.'nin hem de maktul Fatma Sevim Baltacı'nın kusurlu olduğunun belirtildiğini ifade etti. Kusur oranı hususunda bir değerlendirme yapılmadığı, olayın bu haliyle sürücü Muratcan T.'nin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ederek üzerine atılı suçu işlediği, mevcut delil durumu değerlendirildiğinde tutuklanmasına karar verildiği ifade edildi.

"HIZIM 60-70 KM HIZ ARASINDAYDIö

Öte yandan Muratcan T.'nin hakimlik ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli Muratcan T., ifadesinde, "Hızım 60-70 km hız arasındaydı. Olay sebebiyle çok üzgünüm. Kaza esnasında alkollü değildim. Kendimde sağlık personeliyim. Olay yerinden ayrılmadım. İlk müdahaleyi de ben yaptım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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