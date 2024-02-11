Üye Girişi
Haberler

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Hayatını Kaybetti

Güncelleme:

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandıktan sonra hastanede hayatını kaybetti.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Sütlüce Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Meclis üyeleri ile ilgili mülakattan çıkarak aracına gitmek üzere karşıdan karşıya geçmeye çalışan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'ya seyir halindeki otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpma sonucu yola savrularak ağır yaralanan Baltacı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Baltacı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baltacı'ya çarpan otomobilin sürücüsü ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul AK Parti Ölüm İstanbul Kaza Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Resmi Gazete bugün (11 Şubat) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Fatma Sevim Baltacı öldü mü, neden öldü? Fatma Sevim Baltacı kimdir? Fatma Sevim Baltacı hayatı ve biyografisi! YKS başvuruları ne zaman bitiyor 2024? YKS başvuruları son tarih ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Cemre düştü mü 2024? İlk cemre düştü mü, ne zaman düşecek? Cemre hangi tarihte düşer? Gönül Dağı Ciritçi Abdullah kimdir? Gönül Dağı Ciritçi Abdullah gerçek hayatta kim, adı ne? Survivor Berna kimdir? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Berna kaç yaşında, evli mi? Kardeşlerim CANLI İZLE! Kardeşlerim 13 Ocak Cumartesi 116. yeni bölüm ATV FULL İZLE! Survivor Gizem Memiç evli mi? Survivor Gizem Memiç eşi, sevgilisi kimdir? Survivor Aleyna kimdir? Survivor All Star Kırmızı Takım Aleyna hangi yıl, hangi sezonda yarıştı? Pazar günü fotoğrafçılar açık mı? Pazar günü fotoğrafçılar çalışıyor mu, saat kaça kadar çalışıyor? Roma - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? Roma - Inter maçı nereden izlenir? Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Bahar dizisi hangi kanalda, hangi gün yayınlanıyor? Galatasaray - Başakşehir maçı kaç kaç? Galatasaray - Başakşehir maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Bugün Galatasaray maçı var mı? 10 Şubat Galatasaray maçı ne zaman, nerede, saat kaçta? B SINIFI EHLİYET 125 CC MOTOR KULLANABİLİR Mİ? 125 cc motoru B ehliyet kullanabilir mi, 125 cc motor için hangi ehliyet?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title