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AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın Cenazesi Teslim Edildi

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BEYOĞLU'nda trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

BEYOĞLU'nda trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Beyoğlu AK Parti İl Başkanlığı önünde bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanıp hastanede hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki incelemelerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Baltacı'nın cenazesinin Fatih Camii'nde ikindi namazına mütakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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