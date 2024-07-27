Üye Girişi
Haberler

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları, Üniversite Tercihlerine Destek Programı Düzenledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları, üniversite tercihi yapacak öğrencilere meslek ve okul seçimlerinde yol göstermek amacıyla 'Tercihim İstanbul 2024' programı düzenledi. Programa katılan konuşmacılar, gençlere kariyer seçimlerinde önerilerde bulundu.

Ak Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığınca üniversite tercihi yapacak öğrencilere meslek ve okul seçimlerinde yol göstermek amacıyla "Tercihim İstanbul 2024" programı düzenlendi.

Fatih'te Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde yapılan programa katılan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, konuşmasında, gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dünyada olup bitenlerin ve ihtiyaçların insanların tercihlerini etkilediğini dile getiren Soylu, gençlere "Özünüzü keşfedin. Seveceğiniz, isteyeceğiniz, çalışırken gençleşeceğiniz, dünyaya, ülkenize, medeniyetinize ve insanımıza faydalı bir meslek seçin." tavsiyesinde bulundu.

Soylu, yetenekleri geliştirmenin gençlerin elinde olduğunu belirterek, "Bunu yaparken de dünyaya söyleyecek sözünüz olduğunu asla unutmayın. Siz bir nesilsiniz. Bir bayrak aldınız, bir nesle bu bayrağı teslim edeceksiniz. O nesle bu bayrağı teslim ederken daha etkin, daha iyi bir şekilde bunu teslim edebileceğinizi, bir emanet taşıdığınızı hiçbir zaman unutmayın." dedi.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, okumanın hayatta başarılı olmanın tek yolu olmadığını söyledi.

Başka alanlarda potansiyeli olan gençlerin eğitimlerini açık öğretim fakültelerinde tamamlayarak hayata doğrudan atılabileceklerini dile getiren Turan, "Biz doktor, mühendis gibi kariyer meslekleri dışında önümüze gelenlerin diplomalarına değil potansiyellerine bakıyoruz." diye konuştu.

"Türkiye yarınlara daha iyi hazırlanacak"

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek de gençlerin bugün vereceği kararların ülkenin geleceğine etki edeceğini anlattı.

Çekerek, "Bugün sizlerin vereceği kararlar yarınlarda Türkiye'mizin nasıl bir ülke olacağına dair öngörülerimizi aşağı yukarı belirliyor. Sizlerin alacağı eğitimler, uluslararası camiada yazacağınız akademik makaleler ve üreteceğiniz bilimsel projelerle yapacağınız sosyal çalışmalarla analizlerle Türkiye hem sosyal anlamda hem teknolojik anlamda hem de sanayi anlamında yarınlara daha iyi hazırlanacak." ifadelerini kullandı.

Programda, eğitimci-yazar Faruk Özdağ gençlere tecrübelerini aktardı.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul AK Parti Gençlik Eğitim Güncel Haberler

Eskinin özel harekatçısı şimdinin şeyhi oldu! Tarikatta istismara uğrayan kadın müridin yaşadıkları kan dondurdu

Eskinin özel harekatçısı şimdinin şeyhi oldu! Tarikatta istismara uğrayan kadın müridin yaşadıkları kan dondurdu

 PKK propagandası yapan kadın infial yarattı! İşten çıkarılması için ünlü markaya çağrı

PKK propagandası yapan kadın infial yarattı! İşten çıkarılması için ünlü markaya çağrı

 İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi

İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi

Bakmadan Geçme

Safiye Soyman'ın oğlu öldü mü? Safiye Soyman'ın oğlu (Harun) kaç yaşında, neden öldü? Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlıyor? Esra Erol'da hangi gün başlayacak? Cumartesi bankalar açık mı? 27 Temmuz Cumartesi bankalar çalışıyor mu? Cumartesi kargolar açık mı? Cumartesi günü kargolar çalışıyor mu? Cumartesi MNG, Aras, Yurtiçi, PTT, Trendyol Express çalışıyor mu, açık mı? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 27 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 27 TEMMUZ TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? KANAL D, SHOW TV, ATV, TV8, NOW, TRT1 Salih Yıldız kimdir? Salih Yıldız yarı finale yükseldi mi? Salahsun Hekimoğlu kimdir? Salahsun Hekimoğlu öldü mü, neden öldü? Türkiye'nin 2024 Paris Olimpiyat kıyafetlerini kim tasarladı? Türk sporcuların Olimpiyat kıyafetlerini kim, hangi tasarımcı yaptı? Kadir Ezildi'nin babası kim? Babası sosyal medya hesabından isyan etti! Milli boksör Tuğrulhan Erdemir, yasaklı madde kullanımı gerekçesiyle Paris 2024'te yarışamayacak! Tuğrulhan Erdemir yarışmayacak mı? Gençlerbirliği- Beşiktaş maçı ne zaman? Gençlerbirliği- Beşiktaş maçı saat kaçta, nerede? Galatasaray- Parma maçı ne zaman? Galatasaray- Parma hazırlık maçı saat kaçta, nerede? ALES/2 NE ZAMAN? ALES/2 kaç dakika sürecek, saat kaçta başlayacak? ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır? MasterChef Türkiye 2024'te ana kadroya giren 13. yarışmacı kim oldu? MasterChef kim kazandı?
Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda! Avrupa basını da sessiz kalmadı

Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda! Avrupa basını da sessiz kalmadı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title