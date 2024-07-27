AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları, Üniversite Tercihlerine Destek Programı Düzenledi

Ak Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığınca üniversite tercihi yapacak öğrencilere meslek ve okul seçimlerinde yol göstermek amacıyla "Tercihim İstanbul 2024" programı düzenlendi.

Fatih'te Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde yapılan programa katılan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, konuşmasında, gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dünyada olup bitenlerin ve ihtiyaçların insanların tercihlerini etkilediğini dile getiren Soylu, gençlere "Özünüzü keşfedin. Seveceğiniz, isteyeceğiniz, çalışırken gençleşeceğiniz, dünyaya, ülkenize, medeniyetinize ve insanımıza faydalı bir meslek seçin." tavsiyesinde bulundu.

Soylu, yetenekleri geliştirmenin gençlerin elinde olduğunu belirterek, "Bunu yaparken de dünyaya söyleyecek sözünüz olduğunu asla unutmayın. Siz bir nesilsiniz. Bir bayrak aldınız, bir nesle bu bayrağı teslim edeceksiniz. O nesle bu bayrağı teslim ederken daha etkin, daha iyi bir şekilde bunu teslim edebileceğinizi, bir emanet taşıdığınızı hiçbir zaman unutmayın." dedi.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, okumanın hayatta başarılı olmanın tek yolu olmadığını söyledi.

Başka alanlarda potansiyeli olan gençlerin eğitimlerini açık öğretim fakültelerinde tamamlayarak hayata doğrudan atılabileceklerini dile getiren Turan, "Biz doktor, mühendis gibi kariyer meslekleri dışında önümüze gelenlerin diplomalarına değil potansiyellerine bakıyoruz." diye konuştu.

"Türkiye yarınlara daha iyi hazırlanacak"

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek de gençlerin bugün vereceği kararların ülkenin geleceğine etki edeceğini anlattı.

Çekerek, "Bugün sizlerin vereceği kararlar yarınlarda Türkiye'mizin nasıl bir ülke olacağına dair öngörülerimizi aşağı yukarı belirliyor. Sizlerin alacağı eğitimler, uluslararası camiada yazacağınız akademik makaleler ve üreteceğiniz bilimsel projelerle yapacağınız sosyal çalışmalarla analizlerle Türkiye hem sosyal anlamda hem teknolojik anlamda hem de sanayi anlamında yarınlara daha iyi hazırlanacak." ifadelerini kullandı.

Programda, eğitimci-yazar Faruk Özdağ gençlere tecrübelerini aktardı.